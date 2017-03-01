Как подобрать лучший уголь для кальяна

Качество кальянных углей – это такой аспект, который часто упускается из виду при курении кальяна.. Угли дают тепло для поддержки курения, не так ли? Какая разница может быть между тем или иным видом угля? Правда заключается в том, что вкус и аромат кальяна, который вы курите, гарантируют правильно подобранные угли. Если Вы убедились, что ваш кальян герметичен и правильно заправлен, наиболее важный шаг в дальнейшем станет использование лучшего угля.

Большинство начинающих курильщиков покупают быстрый и легкий древесный уголь из-за его простоты в использовании. Хотя это действительно, правда, что быстрые угли разгораются быстрее, чем природные, но во всех других качествах природные угли превосходят. Интернет магазины кальянов предоставляют возможность купить качественные угли, одним из которых является проверенный временем магазин Allhookah.com.ua.

Лучший природный уголь в мире кальянов

В настоящее время королем природных углей является «Кoкo Jaamboo», потому что они созданы из натурального ореха кокоса. Этот кальянный уголь изготовлен из 100% переработанной скорлупы кокосовых орехов и чисто сжигается почти без запаха и гари. Рождение этого кальянного аксессуара породило множество новых брендов, и теперь производители стараются расширить их кругозор, пробуя новые варианты угля. После того, как на вы поместите эти угли на верхнюю часть чаши, они обеспечат последовательное и хорошее тепло, не добавляя вкуса к кальяну. Это позволяет наслаждаться чистейшим вкусом и хорошим густым дымом. Они нуждаются в разогреве на угольной горелке. Для правильной подготовки этот процесс займет примерно 7-10 минут, чтобы стать полностью разогретым в зависимости от вашей горелки.

Вместо того, чтобы полагаться на производителей углей, многие мировые марки решили изготовить свой собственный кальянный уголь. В настоящее время вы можете найти этот продукт, созданный некоторыми из известных кальянных компаний таких как «Haze Tobacco Charcoal» и «Starbuzz Coco Buzz coals». Эти угли в первую очередь рекомендуют для этих конкретных марок кальянов. Но они могут быть использованы практически для любых видов кальянов. Плоские фасованные угли, как правило, первая форма, которую пытается достичь компания, но кокосовые угли «Medwakh» пошли дальше и стали выпускаться в форме куба и никогда не оглядывался назад.

Другое отличие между марками кальянных углей

Приведённые выше марки углей имеют большую популярность и широко используются на кальянном рынке, но угольный рынок полон разных вариантов качества с большими преимуществами. Каждый из этих брендов имеет преданных поклонников, которые покупают только свои любимые типы углей.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов новые кальянные компании должны предоставить пользователю новую выгоду или некоторые улучшения для существующего продукта.

«Ecocha charcoal» уголь использует все натуральные ингредиенты, такие как вода, крахмал и природные кокосовые элементы. Использование чистых материалов в производственном процессе привлекает внимание со стороны курильщиков кальяна, которые ищут чистейший уголь с высоким качеством исполнения.

Одним из главных факторов, влияющих на выбор угля, является последовательность в его размере. Кокосовые угли «Prestige coconut coals» выпускаются древесные угли с удивительной последовательностью, и это становится очевидным сразу, как только вы открываете коробку. Их плотный уголь обеспечивает высокую тепловую мощность с чистым и минимальным содержанием золы.

Создатели «Titanium charcoal» решили обеспечить курильщиков кальяна экономически эффективным кокосовым углем, аналогично оригинальным углям «Chronic hookah coals». Этот вид особенно известен ветеранам кальянокурения. «CHX hookah charcoals» идеально подходят для клиентов, которые хотят большую теплоотдачу угля с высокой термостойкостью. Они производят немного больше пепла, чем их конкуренты, но цена, которую вы платите за то, что получаете, непременно порадует.

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