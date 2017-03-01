Лучшие гепатопротекторы

Для того, чтобы восстановить и защитить ткань печени, необходимо использовать специальные, именно для этого созданные препараты. Одним из них является Колме, средство эффективное, но все же имеющее достаточное количество побочных эффектов. К тому же, у данного препарата есть противопоказания. Поэтому мы рассмотрим аналоги Колме в каплях.

Для чего нужны гепатопротекторы?

Общеизвестным является то, что печень способна регенерировать. При этом она же обычно и страдает больше всего, особенно от алкоголя или терапии серьезными препаратами, несущими большое количество вреда организму пациента. Однако не пить такие таблетки чаше всего попросту невозможно, так как от них зависит жизнь человека.

Но после того, как курс закончен, вовсе не обязательно жить с подорванной печенью, ведь именно для того чтобы помочь ей регенерировать, и существуют гепатопротекторы. Эти препараты ускоряют метаболизм, что способствует выведению ядовитых веществ из организма, а так же повышают работоспособность печеночных клеток.

Поэтому такие препараты могут помочь людям, которые работают там, где постоянно используются токсические вещества. Так же они могут поддержать человека в старости, поскольку печень слабеет с возрастом. К тому же, если у человека есть болезни пищеварительной системы или желчевыводящих протоков, гепатопротекторы могут помочь в борьбе с этим недугом.

Перечень заболеваний, при которых они назначаются:

Алкогольный гепатит, который в итоге может привести к циррозу печени. Однако следует понимать, что гепатопротекторы не являются абсолютной панацеей, и в первую очередь необходимо прекратить употребление алкоголя. Вирусный гепатит так же является основанием для приема данных лекарств. Они выписываются в том случае, если противовирусные не купируют заболевание, отчего страдает печень. Лекарственный гепатит, возникающий из-за лекарственной терапии некоторыми препаратами. Так же данная патология носит название первичного биллиарного цирроза. Жировая гепатическая болезнь, возникающая вследствие ожирения или при сахарном диабете инсулинзависимого типа. При этом возможно врастание жировых клеток в нормальную ткань печени, что ее разрушает.

Как они действуют?

Печень — это орган, который, грубо говоря, чистит кровь. И для того, чтобы она могла продолжать это делать, мембраны ее клеток должны быть целостными и неповрежденными. Иногда они засоряются, и в этом случае требуется ускорить метаболизм в организме для того, чтобы ускорить введение токсинов и шлаков из органа.

Именно для этого и существуют гепатопротекторы.

Список препаратов

Есть множество лекарств такого действия. В их состав зачастую входят разные действующие вещества, что позволяет подобрать для себя наиболее подходящее лекарство.

Гепатопротекторы — список препаратов:

На основе урсодезоксихолевой кислоты, которая содержится в желчных кислотах. Препараты на ее основе обладают так же высоким желчегонным и гипогликемическим действием, поэтому противопоказаны пациентам с желчекаменной болезнью. Так же эти лекарств повышают иммунитет печени, ускоряют метаболизм. Это:

Урсофальк;

Уросан;

Урослив.

На основе аминокислот. Эти препараты обладают несколько иным действием: они активно включаются в синтез необходимых для восстановления печеночной ткани элементов, расщепляют жиры, выводят из печени токсины. Наиболее эффективны такие вещества, если вводить их внутривенно, в виде капельницы:

Гепа-Мерц;

Гептор;

Гептрал.

Силимарин, на основе которого производится следующая группа препаратов, является активным веществом плодов расторопши. Это вещество является мощным антиоксидантом, оно показано для профилактики и восстановления печени, способствует росту новых клеток и восстановлению клеточных мембран:

Таблетки расторопши;

Силимара.

Эссенциальные фосфолипиды имеют под собой основу сои. Такие лекарства не имеют побочных эффектов, что повышает их популярность. Они способствуют максимальному укреплению клеточных стенок, нормализуют физико-химические показатели желчи, снижают энергетические затраты печени, благодаря им увеличивается ферментативная активность:

Эссливер Форте;

Эссенциале Форте Н;

Эссенциале Форте.

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