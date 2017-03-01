Визит к стоматологу. Забота о здоровье ребенка

Показать ребенка стоматологу следует уже в возрасте до 1 года, когда у него начали прорезаться первые зубки. Врач расскажет родителям, как правильно проводить гигиенические процедуры ротовой полости, даст рекомендации по сохранению здоровья зубов ребенка. Лечить молочные зубы нужно обязательно, так как развивающийся кариес – это источник инфекции. Очень важно выявить и начать раннее исправление дефектов, связанных с зубочелюстными аномалиями у ребенка, например, неправильного прикуса. Справиться с распространенной проблемой помогут малышу лучшие детские врачи ортодонты Киева страница расскажет об этих специалистах подробно.

Почему важно посещать детского стоматолога?

Очень важно уделить внимание проблеме здоровья зубов именно в детском возрасте, когда закладываются основы здоровья организма. Исправить запущенную аномалию у взрослого очень трудно. Часто у детей наблюдается скручивание отдельных зубов. Такое искривление приводит к эстетическому дискомфорту, портит улыбку, нарушает зубной ряд. Самая распространенная патология, встречающаяся у детей – это неправильный прикус. Исправляется в основном с помощью аппаратного лечения, например, установкой специальных устройств – брекетов, с помощью специальных упражнений для развития мимических и жевательных мышц. В исключительных случаях проводиться оперативное вмешательство.

Родителям не стоит опасаться посещения зубного врача, так как современная детская стоматология имеет возможность проведения лечения эффективно, безболезненно и комфортно для маленьких пациентов, например, лечить кариес без бормашины, анестетик подбирать в оптимальной дозе. Передовые методики, например, фторирование, серебрение позволяют защитить молочные зубы от развития патологий. Посещайте с ребенком дантиста не менее 2 раз в год, это поможет сохранить естественное здоровье его зубов на всю жизнь!

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