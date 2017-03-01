Как оставаться стильной в сезон дождей: выбираем резиновые сапоги

Каждый год история повторяется: перед летом всегда идет весна с ее часто непредсказуемой погодой и солнцем, сменяющимся дождем, а после — осень с постоянными туманами и дождями. А еще бывают теплые зимы, когда совсем непонятно, что обувать. Как же можно подготовится к погодным сюрпризам? В такие периоды очень важно подобрать подходящую обувь, которая защитит вас от сырости и сделает прогулки по улице максимально комфортным.

В чем преимущества?

Уже который сезон женщины по всему миру выбирают для этого стильные резиновые сапоги. Все началось с того, что девушки стали появляться в подобной обуви на музыкальных фестивалях, что произвело настоящий фурор в мире моды. Практичность и богатый выбор всевозможных дизайнов делают их чуть ли не лучшим выбором для переменчивой и мокрой погоды. А что самое приятное — купить резиновые сапоги недорого вовсе сегодня не составит труда.

Если же говорить о конкретных плюсах такой обуви, то стоит упомянуть такие:

практичные, надежные при повседневной носке;

стойки к износу, не теряют форму и цвет;

просто очищаются от грязи;

подходят для летних дождей и зимней слякоти;

подходят для разных ситуаций — от похода на работу до поездки на дачу.

Как видите, все доводы говорят в пользу резиновых сапожек. Для хмурой осени и обманчивой весны сложно подобрать вариант лучше.

С чем носить?

Такие модели отлично гармонируют с короткими юбками или платьями, что добавляет образу женственности и легкости. А в прохладное время года можно надеть плотные колготки. Также не бойтесь пробовать что-то новое — к резиновым сапогам вполне подойдут и тертые рваные джинсы. Главной преимущество этой обуви — вариативность и сочетание комфортности и стиля.

Особенно мило такие сапожки смотрятся с платьями. Конечно, со строгими офисными моделями-футлярами их носить нельзя. А вот с нежными шифоновыми платьицами некоторые модели будут смотреться отлично. Яркие изделия с необычными принтами гармонируют с короткими джинсовыми шортами.

Особенности выбора

Предлагаем поискать обновку на сайтах интернет-магазинов. На большинстве сайтов есть подробная размерная сетка, которая поможет не ошибиться с подходящей моделью. Учтите, что покупать резиновые сапожки лучше на размер больше, чтобы можно было поддеть теплые носки. От сырости такая обувь защищает надежно, а вот тепло почти не сохраняет. Если не уверены по поводу размера, всегда можно попросить совета у онлайн-консультантов: они дадут подробный ответ и помогут определиться.

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