Как недорого купить коммерческую недвижимость

Коммерческая недвижимость – это важный актив любого предприятия. Крупные корпорации владеют собственными заводами, АБК и Бизнес-центрами. Но что делать тем, кто только встает на рельсы большого бизнеса? Помочь в этом могут специализированные интернет-порталы, позволяющие совершать самые выгодные сделки.

Собственный офис: покупаем или арендуем

Театр начинается с вешалки, а собственное дело – с офиса, секретарши и секьюрити. Начинающие предприниматели часто совершают стратегическую ошибку, предпочитая арендовать, а не покупать офисное помещение. Привлекательная арендная плата может показаться вполне доступной, но со временем сложится в огромную, безвозвратно потраченную сумму. Если же бизнесмен принимает решение купить офис, то он автоматически начинает формировать собственные коммерческие активы, которые впоследствии обеспечат ему устойчивое положение на рынке.

В основном, от покупки офисного помещения удерживает высокая цена, которую объявляют риэлтерские агентства. Поэтому, перед тем как влезть в арендную кабалу, посетите международный портал коммерческой недвижимости http://business-asset.ru/, на котором собраны предложения о продаже офисов в Бизнес-центрах, отдельно стоящих зданий и участков под застройку.

Адекватные цены, выставленные самими продавцами, помогут сориентироваться в этом сегменте рынка и принять грамотное решение. Следует понимать, что стоимость помещения формируется в соответствии с множеством критериев. При поддержке опытных специалистов, резюме которых размещены на сайте альянса недвижимости, покупатель может повлиять на окончательную цену.

Например, аудитор, с легкостью укажет на все проблемные места, болевые точки и нарушения в концепции. Конечно, все недочеты не являются поводом для восторга, но во многих случаях могут быть исправлены и приведены к формату, принятому в сегменте деятельности покупателя.

Отдельностоящие здания, как правило, пользуются большой популярностью у крупных компаний, с огромным штатом и еще большими амбициями. Для небольших фирм больше подойдут офисы в Бизнес-центрах или нежилых помещениях в административных или частных зданиях.

В любом случае, покупка собственных квадратных метров будет являться отличной инвестицией в дальнейшее развитие.

В некоторых случаях офис может послужить залогом для получения банковского кредита или своеобразной гарантией устойчивого материального положения для партнеров и спонсоров.

Как правильно составить объявление о покупке

Не смотря на то, что рынок недвижимости переполнен предложениями, найти то, что нужно именно вам, не всегда так просто, как кажется. В основном потенциальные покупатели обращают внимание на расположение объекта, его площадь и стоимость. В некоторых случаях, приоритетами являются более узкие параметры: транспортная развязка или наличие специфической инфраструктуры.

Для того, чтобы максимально эффективно решить задачу с покупкой нужного коммерческого помещения, необходимо совершить следующие простые действия:

Посетить международный портал недвижимости.

Воспользовавшись специальным сервисом, оставить объявление с четким описанием требованием.

Использовать гибкую систему настройки фильтров для того, чтобы получать оповещения о том, что на ресурсе появилось объявление, соответствующее вашим запросам.

Если вы выставите неадекватно низкую цену на нежилое помещение, время ожидания может значительно затянуться. Но после результативной сделки, затраты будут оправданы и вернутся значительными дивидендами.

Статьи по теме