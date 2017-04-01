Выбор мебели для кухни – ответственное дело

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы её кухня была самой уютной и удобной. В такой приятной обстановке не только хорошо проводить вечера в кругу семьи, но и блюда приготовленные вами для близких, с любовью, обязательно будут вкуснее. Однако, к сожалению, несмотря на большой ассортимент кухонь в мебельных магазинах, не всегда они подходят по своей цене и функциональным особенностям. А некоторые варианты не вписываются в планировку кухонь, несмотря на то, что изготавливается такая мебель, казалось бы, под стандартные размеры.

Как же выбрать действительно хороший вариант кухни и при этом не переплатить? Выход есть. В такой ситуации, когда вы ограничены в средствах, но у вас высокие требования и запросы к кухне, вы можете рассмотреть для себя такие варианты, как кухни от производителя. Их цена вас однозначно порадует своей доступностью, так как производитель не завышает отпускную стоимость своих товаров – это делают посредники. Да и в качестве приобретаемых мебельных изделий вы сможете не сомневаться. А если у вас возникнут какие-то вопросы – вы сможете задать их производителю этой мебели напрямую. Если же производитель изготавливает мебель на заказ – вы сможете обсудить с ним заранее функциональное наполнение кухонного гарнитура, учесть, какое количество полочек и шкафчиков вам необходимо, каких размеров они должны быть.

Таким образом вы сможете решить для себя вопрос с выбором мебели на кухню, и закончить свой ремонт. Заключительным акцентом станет использование всевозможных аксессуаров – они сделают вашу кухню более уютной и домашней. Что же касается выбора цвета мебели для кухни, то здесь всё зависит от ваших предпочтений и от того, какого цвета плитка, стены, потолок в кухне. Вам важно добиться максимального сочетания, а не дисгармонии. Не помешает также учесть и стилистические особенности помещения. Если вы учтёте все эти мелочи на этапе планирования дизайна кухни, то результат вас обязательно обрадует. Ваша кухня действительно станет самым уютным и удобным местом в вашем доме.

Статьи по теме