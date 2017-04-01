Зачем вам американский ай-пи адрес?

Сегодня многие люди зарабатывают деньги с помощью Интернета. У каждого свой вариант заработка, однако, объединяет их всех то, что, чем бы они не занимались, их ай-пи всегда определяется, помогая идентифицировать их место нахождение. Для тех, кому это не принципиально – определение их ай-пи адреса не играет особой роли. Но вот тем, кто обращает на это внимание и старается добиться максимальной конфиденциальности в плане определения места работы, специалисты рекомендуют в качестве страны, к которой принадлежит ай-пи адрес, выбирать именно Америку. Почему ай-пи должен быть именно в США? Этому есть ряд вполне логических объяснений. И вполне возможно, что и вы задумаетесь о смене своего адреса, когда ознакомитесь с ними подробно.

Если в силу своей работы вам необходимо посещать закрытые ресурсы, которые открыты только резидентам США, изменение своего ай-пи на американский очень могло бы вам помочь, и облегчило бы доступ к той информации, которую никаким другим способом не получить. Есть и более банальные преимущества, которые, тем не менее, весьма интересны. Многие американские банковские учреждения в режиме онлайн работают только с резидентами своей страны. Если же вы хотите вести в виртуальном режиме с ними переписку и какие-то операции, то ваш ай-пи адрес, как американца, позволит вам осуществить свой план. А у всех окружающих будет создаваться впечатление, что вы ведёте активную виртуальную жизнь, будучи в реале в Америке, тогда как на самом деле, это может быть не так. Вы можете находиться в любом другом уголке мира и даже никогда не бывать в Америке.

Наличие американского ай-пи позволит вам свободно вести маркетинговую деятельность в этой стране на просторах Интернета. Это вызовет у ваших покупателей больше доверия, соответственно положительно отразится на вашем деловом имидже. Всё-таки в виртуальном мире, как и в реальном, по-прежнему встречают по внешним атрибутам, и только потом обращают внимание на содержание. И территориальная принадлежность вашего ай-пи адреса – один из таких внешних атрибутов.

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