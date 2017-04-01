Преимущества модульной мебели для дома

Вы любите экспериментировать с дизайном и мебелью? Тогда, выбирая мебель для главной комнаты в вашем доме, а это, как известно, гостиная, остановите свой выбор не на стандартных корпусных вариантах, не поддающихся конструктивным метаморфозам, а отдайте предпочтение такому варианту, как модульная мебель для гостиной. Что вам даст использование такой мебели? Прежде всего, вы сможете реализовать свой оригинальный и нестандартный подход к обстановке комнаты мебелью. И хотя каждый раз изначально у вас будет один и тот же мебельный комплект для гостиной – вы сможете каждый раз размещать его по-разному. Таким образом, имея один мебельный гарнитур, вы сможете обыграть с ним несколько вариантов меблировки гостиной комнаты. Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь с обыкновенным мебельным гарнитуром для гостиной, вам бы пришлось покупать ни один, а несколько комплектов мебели. А так, вы сэкономили деньги, но получили возможность едва ли не каждые полгода менять обстановку в своей гостиной. И пускай для ваших гостей и друзей вашего дома то, откуда вы каждый раз берете мебель для гостиной – остается загадкой.

Сегодня многие дизайнеры интерьеров рекомендуют своим клиентам отдавать предпочтение не стандартным мебельным гарнитурам, а именно модульным наборам мебели. Причём, выгоднее сразу покупать целый комплект такой мебели, чем пытаться пополнить свою мебельную коллекцию. В последнем случае вы также рискуете не угадать с оттенком мебели, вариантом фурнитуры и отделки, и в этом случае один из модульных элементов будет не органично вписываться в общую обстановку.

Что же касается стоимости модульной мебели для гостиных, то она не слишком отличается по цене от стандартных корпусных вариантов. Но вот те преимущества, которые она вам предоставляет, они стоят куда большего. Так что, если вы только размышляете над тем, какую мебель для гостиной приобрести – сделайте выбор в пользу экспериментов и доступной роскоши, функциональности и красоты.

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