Локальная сеть – как подключить и настроить?

Сегодня сложно представить работу офиса без компьютера. Да и дома мы часто пользуемся его услугами. А поскольку, этот гаджет действительно незаменимый – не удивительно, что каждый из членов семьи имеет свой ПК или ноутбук. Для того, чтоб всех их подключить к Интернету, связать между собой, вам необходима грамотная настройка локальной сети. Конечно же, если вы не слишком хорошо разбираетесь в том, что такое локальная сеть, какой она бывает, и что необходимо для её подключения, настройки, организации — эту задачу лучше доверить рукам специалистов компьютерщиков. Они справятся с подобной задачей за считанные минуты, и вы сможете не переживать о том, что из-за допущенной ошибки в самой сети может произойти какой-то серьёзный сбой.

Однако, если вы чувствуете, что, вооружившись инструкциями из Интернета, можете справиться с этой задачей самостоятельно – вы можете рискнуть и попробовать сами подключить и настроить локальную сеть. Благо, сейчас действительно хватает необходимых материалов, готовых предоставить вам теория. А практика? Практика придёт после вашего успешного опыта.

Прежде, чем приступить к построению и настройке локальной сети, конечно же, вам нужно определиться с тем, как она может быть построена. Если речь идёт о том, чтобы соединить между собою небольшое число ПК, вы можете использовать специальный кабель или воспользоваться роутером. Для более масштабных сетей есть свои альтернативные способы. В зависимости от того, какой из вариантов вы собираетесь выбрать, будет зависеть то, что вам необходимо будет докупить для подключения и настройки локальной сети.

К примеру, самым простым и самым дешевым по расходным материалам способом соединения нескольких компьютеров в одну сеть, станет прямое соединение. В этом случае только один из ПК подключается к интернету, и через него производится разрешение доступа всех остальных ПК к Сети. Но, в этом случае вам всё равно нужно будет докупить кабель или витую пару. Причём, её длина должна быть больше того расстояния, на котором находятся разные ПК. Следование простым и доступным инструкциям позволит вам справиться с задачей, если не за считанные минуты, то в течение дня. В итоге, вы обретёте новый навык, и у вас заработает собственная локальная сеть.

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