Одеваемся модно и стильно

Всем нам известно, что общество встречает людей по одежке. В буквальном смысле этих слов. Поэтому, очень важно, если вы хотите, чтобы современное общество вас приняло, следить за своим внешним видом и гардеробом. Устройте ревизию, переберите вещи. Возможно, негативное отношение окружающих к вам связано с тем, как вы выглядите? Что же, пришла пора изменить свой имидж, образ и стиль.

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