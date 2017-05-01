Перфоратор DWT BH11-28 BMC, купить сетевой перфоратор 1150 Вт в Киеве и Украине

В настоящий момент очень многие люди находятся в поисках качественных перфораторов. Следует предварительно посмотреть на имеющийся ассортимент продукции. Вам точно приглянутся перфораторы DWT. Давайте рассмотрим их более подробно.

Что стоит знать про перфоратор DWT?

Модель DWT BH11-30 V BMC отлично подходит для профессионалов. Этом могут быть строители и монтажники. Здесь вы сможете отыскать очень мощный электродвигатель на 1100 Вт. Механизм очень устойчив к износу, поэтому вы можете расчитывать на долгие годы стабильной работы. Перфоратор DWT BH11-28 BMC предназначен для того, чтобы сверлить отверстия в бетона, диаметр которых до 30 мм. При этом, вы можете воспользоваться дополнительными настройками, которые позволяют работать с прочими материалами. Важно лишь несколько раз запустить устройство для того, чтобы понять, как оно работает.

Почему еще вам следует выбрать данную модель?

Она очень удобная в использовании. У перфоратора очень небольшой вес, он имеет небольшой вес. Очень хороша D-образная рукоять. Также есть боковая ручка. В общем, справиться с управлением сможет справиться даже человек, который ранее никогда не пользовался подобным оборудованием. Ударный механизм отличается своей мощностью. С ним вы сможете работать даже с очень прочным бетоном или кирпичом. Производительность позволяет справляться даже с очень сложными задачами максимально быстро. Вы можете прямо сейчас купить сетевой перфоратор 1150 Вт по очень выгодной цене, не потратив много средств.

Энергия удара очень высокая, достигает 6 Дж. Металлический корпус позволяет защищать шестерни от возможных повреждений. Так что вы получите работоспособное устройство даже после многих часов сверления. Используемый специальный патрон SDS-Plus позволяет устанавливать пики долото, прочие элементы, к примеру, пластмассовый кейс. Все для того, чтобы вам было максимально удобно работать с изделием.

Где купить перфоратор DWT?

Если вы прямо сейчас думаете над тем, чтобы сделать приобретение, обязательно присмотритесь к ассортименту нашей компании. Мы обязательно предоставим вам только оригинальную и новую продукцию. Такую, которая соответствует высоким стандартам качества. Что касается цены, то она находится на очень низком уровне. Если у вас есть какие-либо вопросы по характеристикам, то обязательно посмотрите на страницу с товаром. Естественно, вам будет предоставлена продолжительная гарантия.

Статьи по теме