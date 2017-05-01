Всё о Тамоксифене

Сегодня фармаотрасль готова предложить всем желающим огромное количество лекарственных препаратов, способных помочь в оздоровлении от серьёзных недугов. И иногда случается так, что изобретенный препарат, который эффективно зарекомендовал себя в лечении одного заболевания, оказывает также благотворное влияние и на другие сферы. Так и произошло с Тамоксифеном. Достаточно редкостный препарат, изобретенный и открытый для лечений онкологии у женщин. В частности, для борьбы с раком молочных желез. Помимо того, что его активно применяют сегодня для лечения рака, он приобрёл немалую известность и среди мужчин. Казалось бы, на первый взгляд, сложно найти какую-то связь между пользой Тамоксифена для мужского организма и его составом, однако, более детальное изучение состава средства, а также свойств, компонентов, которые в него входят, объясняет, почему Тамоксифен в спорте пользуется таким высоким спросом. О нём знают едва ли не все бодибилдеры и спортсмены, многие принимают его, и в новичков, полных амбиций, он вселяет надежду на хорошие результаты.

Дело в том, что параллельный приём Тамосксифена с анаболиками стероидами позволяет снизить риск роста женских гормонов в крови мужчины. Это достигается благодаря тому, что он не обладает ни андрогинными, ни анабиотическими свойствами. Хорошо зарекомендовал себя приём Тамоксифена при борьбе с лишним весом, в ситуациях, когда спортсмену нужно набрать мышечную массу и увеличить силовые показатели. Многие бодибилдеры связывают успех в своей спортивной карьере именно с приёмом этого препарата. Он не является допингом, но даёт отличный результат.

Однако, прежде, начать самостоятельный приём Тамоксифена, специалисты рекомендуют проконсультироваться с терапевтом и эндокринологом, сдать анализы на гормоны. Лучшего результата вы сможете добиться, если будете принимать препарат в комплексе с другими средствами. И, конечно же, на хороший результат можно рассчитывать только в случае, если вы будете принимать оригинальное средство, а не его подделку.

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