День рождения ребенка: чем угостить ребят?

Этот праздник любят и ждут все детки. И родители должны постараться сделать торжество волшебным. Важно продумать оформление, музыку, меню. Поскольку на празднике принято играть и веселиться, этим и займутся непоседы. Так что привычное «взрослое» застолье будет неуместно. Отдайте предпочтение «шведскому» столу. Вы сможете удивить гостей как оригинальными лакомствами, подав, например, йогуртовое мороженое, так и интересным украшением блюд. Деткам обязательно захочется отведать яркую и привлекательную еду.

Родителям на заметку

Для детского праздника подойдут:

Бутерброды. Можно сделать «божьих коровок» из помидоров и оливок, посадив их на хлеб с маслом, сыром, колбасой или ветчиной. Для украшения используйте зелень или яичный желток.

Канапе. Те же бутерброды, но только меньшего размера и проколотые шпажкой. Можно сделать пингвинчиков из оливок, вареной моркови, яиц и сыра. Или просто сделайте парусники из сладкого болгарского перца. «Лодкой» может стать ломтик батона с сыром и ветчиной.

Тарталетки. Приготовьте любимый салат вашего ребенка и разложите его в корзиночки. Дети с охотой будут его есть.

Печеная картошка. Если сделать из нее грибочки, то детвора с радостью отведает это блюдо.

Мясо. Сделайте небольшие котлетки или отбивные. Последние можно порезать на кусочки и использовать их для канапе с овощами.

Фруктовые салаты. Это, пожалуй, одно из любимых блюд на детском праздничном столе. Смесь разных фруктов можно заправить мороженым. Подойдет и слегка подтаявший замороженный йогурт. Если сезон клубники только начался, обязательно купите ягоды, чтобы порадовать именинника и гостей.

И, конечно, закажите красивый торт. Задувание свечей – важный элемент праздника. Организуйте торжество так, чтобы ваш ребенок радовался ему еще долгое время!

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