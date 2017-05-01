Замки на входной двери

Установив красивую и надежную входную дверь, каждый из нас рассчитывать, что она будет служить долго, и уж точно сможет воспрепятствовать злоумышленникам проникнуть в наш дом или офис. Однако, нередко, в процессе эксплуатации двери её замок выходит из строя. Означает ли это, что теперь вам придётся полностью заменять входную дверь? Вовсе нет. Вам нужно просто найти мастера, который предлагает такие услуги, как замена замков Балашиха. Вызвав его на объект, вы сможете продемонстрировать ему старый замок, саму входную дверь и вместе с ним подобрать надежный и крепкий вариант входного замка. Сразу продумайте, сколько комплектов ключей вам нужно будет изготовить, чтобы раздать их всем домочадцам или сотрудникам, если замок меняется на входной двери в офисе. Лучше заранее позаботиться об их изготовлении, чем потом второпях искать, где взять ещё один запасной комплект ключей.

Кстати, по мнению специалистов, именно пропажа одного из комплекта ключей тем, кому вы их раздали – члены вашей семьи или сотрудники, должна стать поводом к замене замков. Дело в том, что злоумышленники часто похищают ключи, чтобы не утруждать себя изготовлением дубликатов. Поэтому, чтобы не переживать, что пропавшими ключами кто-то посторонний откроет двери в ваш дом или офис, лучше сразу поменять замки. Вполне очевидно, что замена замков Щелково связана с определенными финансовыми расходами и неудобствами, но лучше предупредить проблему, чем потом сожалеть о своей беспечности и о том, что вы просто не поменяли замки.

Поводом для замены замков также должна стать ситуация, когда ключи вначале пропали, а потом нашлись. В этом случае злоумышленники могли снять слепок с ваших ключей и вернули их вам, чтобы не вызывать подозрений. Если вы заметили такие манипуляции, лучше просто смените замки. Тем более, что хороший мастер с этой задачей справится быстро и просто, не повредив целостность дверного полотна и не нарушив привлекательность внешнего вида вашей входной двери. Замок стоит поменять и тогда, когда вы заметили, что он начал плохо работать, и вы с трудом открываете и закрываете дверь.

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