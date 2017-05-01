Преимущества и недостатки электронных сигарет

Новые технологии в современном мире добрались и до курильщиков. Электронная сигарета — разработка, вокруг которой до сих пор кружит неопределенность — покупать или нет? Попробуем разобраться с этим актуальным вопросом и детально разобрать плюсы и минусы инновационного устройства. Но для начала рассмотрим виды этих — электронных девайсов.

Разновидность устройств и выбор

На рынке предлагается обилие разных видов и типов электронных приборов для вейпинга — супермини, мини, сигара, трубка, пенстайл и мод. Широкий ассортимент подобных моделей электронных сигарет вы сможете найти на сайте https://nikamarket.od.ua/g16829693-elektronnye-sigarety

Есть одноразовые модели, которые позволяют попробовать процесс парения в действии и принять решение о переходе на электронные сигареты. Многоразовые виды пестрят формами и цветами, различными атомайзерами: картомайзер, танкомайзер, бакомайзер, клиромайзер, генезис и пр.

При выборе стоит учесть: качество и оригинальность изделия, производительность, мощность, функциональные особенности, размер.

Преимущества электронных сигарет

Нельзя сказать, что электронная сигарета полезна для организма человека, но и утверждать, что опасна также. Степень урона, нанесенного никотином организму, зависит от самого курильщика, который может самостоятельно решать, насколько крепким должен быть пар. К тому же на сегодняшний день уже существуют безникотиновые жидкости, которые, как правило состоят из тех же компонентов, что и обычная жидкость для парения, но в ее состав не входит такое вредное вещество как никотин. Более дорогие модели оснащены регулировкой мощности, что позволяет настроить прибор по собственным предпочтениям.

Основными преимуществами парения и использования электронной сигареты являются:

компактность и многоразовость изделия;

безопасность;

различные вкусовые жидкости для парения с и без никотина;

отсутствие неприятного послевкусия во рту и запаха, характерного курильщикам;

в образующемся паре нет формальдегидов, металлов и смол;

выдыхаемый пар на 99% избавлен от никотина, содержит исключительно глицерин и пропиленгликоль, чем безопасен для окружающих;

может стать отличным помощником в борьбе с пагубной привычкой.

Недостатки электронных сигарет

К недостаткам электронных сигарет можно отнести такие пункты как:

Время на адаптацию. Период адаптации у каждого курильщика может быть разным. Кто-то быстро привыкает к новому девайсу (тактильные ощущения, новый вкус, запах), а кому-то этот период дается тяжелее. Например, у заядлого курильщика может появится ощущение «не накуренности»

Стоимость электронной сигареты. Покупка устройства для парения менее доступна, чем покупка одной пачки сигарет. Но если рассматривать более длительный период использования электронного девайса, то выгода очевидна.

Электронные сигареты требуют обслуживания. Необходимо осуществлять зарядку сигареты, а также замену/заправку жидкости.

Конечно, любые недостатки становятся практически незаметными, когда поддерживать здоровый образ жизни становится важным и необходимым.

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