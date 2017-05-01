Преимущества и недостатки электронных сигарет
Новые технологии в современном мире добрались и до курильщиков. Электронная сигарета — разработка, вокруг которой до сих пор кружит неопределенность — покупать или нет? Попробуем разобраться с этим актуальным вопросом и детально разобрать плюсы и минусы инновационного устройства. Но для начала рассмотрим виды этих — электронных девайсов.
Разновидность устройств и выбор
На рынке предлагается обилие разных видов и типов электронных приборов для вейпинга — супермини, мини, сигара, трубка, пенстайл и мод. Широкий ассортимент подобных моделей электронных сигарет вы сможете найти на сайте https://nikamarket.od.ua/g16829693-elektronnye-sigarety
Есть одноразовые модели, которые позволяют попробовать процесс парения в действии и принять решение о переходе на электронные сигареты. Многоразовые виды пестрят формами и цветами, различными атомайзерами: картомайзер, танкомайзер, бакомайзер, клиромайзер, генезис и пр.
При выборе стоит учесть: качество и оригинальность изделия, производительность, мощность, функциональные особенности, размер.
Преимущества электронных сигарет
Нельзя сказать, что электронная сигарета полезна для организма человека, но и утверждать, что опасна также. Степень урона, нанесенного никотином организму, зависит от самого курильщика, который может самостоятельно решать, насколько крепким должен быть пар. К тому же на сегодняшний день уже существуют безникотиновые жидкости, которые, как правило состоят из тех же компонентов, что и обычная жидкость для парения, но в ее состав не входит такое вредное вещество как никотин. Более дорогие модели оснащены регулировкой мощности, что позволяет настроить прибор по собственным предпочтениям.
Основными преимуществами парения и использования электронной сигареты являются:
- компактность и многоразовость изделия;
- безопасность;
- различные вкусовые жидкости для парения с и без никотина;
- отсутствие неприятного послевкусия во рту и запаха, характерного курильщикам;
- в образующемся паре нет формальдегидов, металлов и смол;
- выдыхаемый пар на 99% избавлен от никотина, содержит исключительно глицерин и пропиленгликоль, чем безопасен для окружающих;
- может стать отличным помощником в борьбе с пагубной привычкой.
Недостатки электронных сигарет
К недостаткам электронных сигарет можно отнести такие пункты как:
- Время на адаптацию. Период адаптации у каждого курильщика может быть разным. Кто-то быстро привыкает к новому девайсу (тактильные ощущения, новый вкус, запах), а кому-то этот период дается тяжелее. Например, у заядлого курильщика может появится ощущение «не накуренности»
- Стоимость электронной сигареты. Покупка устройства для парения менее доступна, чем покупка одной пачки сигарет. Но если рассматривать более длительный период использования электронного девайса, то выгода очевидна.
- Электронные сигареты требуют обслуживания. Необходимо осуществлять зарядку сигареты, а также замену/заправку жидкости.
Конечно, любые недостатки становятся практически незаметными, когда поддерживать здоровый образ жизни становится важным и необходимым.