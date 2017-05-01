Всё о фильмах про зомби

По мнению специалистов, совместный просмотр остросюжетных картин, от сюжета которых стынет кровь в жилах, сближает людей. Так что, если вы рассматриваете варианты, какие фильмы можно посмотреть на одном из первых свиданий, то постапокалипсические сюжеты и фильмы про зомби обязательно должны попасть в этот список. Сегодня качество этих кинокартин очень высокое, к тому же, даже в фильме про зомби апокалипсис можно отыскать линию отношений главных героев, романтические свидания на фоне разрушенных городов…

Также специалисты рекомендуют тем, кто борется с лишним весом, но у кого не хватает силы воли заставить себя регулярно посещать спортивный зал или, хотя бы, ограничивть себя в еде, чаще смотреть… фильмы ужасов. В результате эксперимента было доказано, что во время выброса адреналина в кровь происходит сжигание калорий. Так что, страшные фильмы – один из пассивных методов борьбы с избыточным весом.

А вот самый первый фильм о зомби появился в прокате в 1932 году. И называлась картина Белый зомби. Новый персонаж в виде живого мертвеца так понравился зрительской аудитории, что режиссёры стали активно использовать его в других картинах, и со временем появился даже целый жанр зомби-фильмов.

Сюжет первой картины о зомби мог бы походить на сюжет дешевой мелодрамы о двух влюбленных, которых пытается разлучить третье лицо, если бы не вмешательство зомби. Так, из обыденной и скучной кинокартины, Белый зомби превратился в культовый для своего времени фильм. Кстати, к его рекламе его создатели подошли не менее креативно. Возле кинотеатра, где проводился показ, в течение рабочего дня работала группа статистов, изображающих зомби. Они-то и привлекали внимание зрителей своим оригинальным подходом к промокомпании фильма. И, если вы любите фильмы о живых мертвецах, с этой картиной вы просто обязаны познакомиться ближе, так как именно её называют основополагательницей зомби-жанра в кино.

Сегодня современная киноиндустрия с завидной периодичностью снимает не только фильмы, но и целые сериалы, состоящие из нескольких сезонов, о ходячих мертвецах. Так, что вы обязательно найдёте, что посмотреть.

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