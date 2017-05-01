Энгилен – полезный БАД

Ни для кого не секрет, что большинство медицинских препаратов, которые можно отыскать в витринах аптек, имеют химический состав, синтетическое происхождение. Давно известно, что нередко, пытаясь вылечить одно заболевание, употреблением таких таблеток, мы с вами рискуем «заработать» другое нарушение или расстройство функций организма. Виной всему ненатуральная основа препарата.

Для тех, кто не хочет в жертву современным фармразработкам приносить своё здоровье, но предпочитает использовать для лечения и профилактики заболеваний биологически активные добавки, или как их сокращенно называют БАДы, полезно будет узнать о таком полезном и актуальном средстве, как энгилен. Показаниями к его применению могут быть функциональные расстройства пищеварительной системы, токсические поражения печени, хронический гепатит. Уместен приём БАДа и после алкогольных и лекарственных отравлений. Вещества из его состава будут способствовать очищению организма от токсинов и общему скорейшему восстановлению. Ещё одним показанием для назначения Энгилена является и варикозное расширение вен ЖКТ. Диагностируют его с помощью проведения УЗД. И, часто, поставив такой диагноз, сами врачи не знают, как лечить подобное отклонение. Приём Энгилена мог бы устранить подобные отклонения от нормы. Так что, в этом случае и при таком диагнозе это средство является просто незаменимым. Для того, чтобы ощутить результат от его приёма, необходимо пропить его курсом – не менее 2-3-х недель. Затем повторно проводятся исследования, и если необходимо, после небольшого перерыва, приём продолжается.

Удобная форма выпуска Энгилена – в виде капсул, позволяет принимать их без всяких для себя неудобств в течение дня. Правда, стоит учесть, что капсулы лучше принимать до еды, запивая небольшим количеством воды. Через 10-15 минут вы можете завтракать, обедать или ужинать. В зависимости от диагноза, рекомендаций врача и общего состояния, употребляют за раз 1-2 капсулы.

Профилактика и лечение Энгиленом хорошо себя зарекомендовало – об этом свидетельствуют проводимые специалистами исследования и отзывы конкретных пациентов.

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