Модные балетки сезона-2017

Балетки — уже давно признанный must have дамского летнего гардероба. Модные эксперты твердят: чтобы чувствовать себя стильно и комфортно, нужна минимум одна такая пара. Но уже в магазине мы понимаем: одной парой ограничиться вряд ли удастся. От богатства выбора и фантазии дизайнеров просто разбегаются глаза. Мы выделили для вас несколько остромодных разновидностей.

С эффектом металлик

Блестящая обувь уже давно перестала быть сугубо вечерней. Балетки из золотистого из серебристого материала стилисты предлагают носить и на каждый день — в сочетании с джинсами или темными брюками. Такие балетки купить в Москве очень просто: модный тренд поддерживают многие магазины — как обычные, так и онлайн.

С бантиками

Обувь с таким декором понравится даже взрослым модницам. Летом 2017 года особенно популярны банты самого разного размера, толщины и формы:

тонкие;

крупные атласные, закрывающие весь мысок.

С контрастным носком

Крохотный шаг в сторону от классического образца — и получаем интереснейшую модель. Мысок таких балеток может быть выполнен из:

того же материала, что и основная часть, но другого цвета;

материала, отличающегося по текстуре (например, кожаные балетки с лаковым носком).

Пластмассовые

Да-да, вы правильно прочитали. В этом сезоне дизайнеры решили сделать балетки по-настоящему «неубиваемыми». Причем в продаже можно встретить модели и целиком выполненные из пластика, и со вставками из этого материала по бокам. На первый взгляд может показаться, что такие туфельки делали по принципу кукольной обуви. На самом деле они довольно-таки удобны. Качественный пластик:

принимает форму стопы;

не натирает;

не боится дождя, в отличие от текстильного верха.

Верх пластиковых балеток часто делают в виде ажурной сетки или снабжают перфорацией. Выглядит это настолько эффектно, что вы даже забываете, из какого материала они сделаны.

А-ля домашние тапочки

Удачное дополнение к одежде в бельевом стиле. Это направление сейчас переживает новый виток популярности. Теперь мода распространяется не только на одежду, но и на обувь. Необычные модели выполнены из плотного кружевного полотна. Отделка может быть самой разной — от уже известных нам бантиков до бусинок, помпонов и даже перышек.

Почти пуанты

Фасон, имитирующий обувь профессиональных балерин. В основном для пошива используется гладкая блестящая ткань по типу атласа. В качестве украшения могут использовать блестки или стразы. Но главная фишка такой обуви — широкие ленты или шнурки, которые нужно закрепить на ноге.

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