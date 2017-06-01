Як правильно вибрати чоловіче взуття

Взуття для чоловіків є невід’ємною частиною іміджу, тому при покупці нової пари краще віддавати перевагу натуральним матеріалам. І, звичайно ж, необхідно знати, які моделі підходять до того чи іншого одягу. Давайте розбиратися.

Види взуття

Чоловіче взуття має кілька основних різновидів, які підходять для різних заходів і передбачає носіння певного одягу.

— Оксфорди мають класичну форму, закриту шнурівку, можуть мати перфорацію. Виготовляються зазвичай в чорному або коричневому кольорі і підходять під строгий костюм, фрак і смокінг. З джинсами таке взуття не носять.

— Дербі — мають відкриту шнурівку, виготовляються з гладкої шкіри та замші, можуть мати перфорацію. Підходить як для суворого одягу, так і для повсякденного.

— Монки — універсальні, відмінна риса є наявність ремінців. Підходять до вузьких моделей брюк або джинсів.

— Лофери — зручна модель, що не мають шнурків, зовні нагадує мокасини. Підходять як для роботи, так і для прогулянок. Поєднуються з джинсами і костюмом.

— Броги — мають перфорацію і шнурівку. Вважаються неофіційним взуттям і підходять під вельветові штани і твідові піджаки.

— Черевики — ідеально підходять для міжсезоння. Моделі з гладкої шкіри чорного кольору мають більш офіційний вид і підходять для офіційних заходів та ділового стилю. Черевики з текстурної шкіри різних кольорів і форм застібок є менш офіційними.

Критерії вибору

Краще купувати взуття в спеціалізованих магазинах, адже таким чином можна бути впевненим в тому, що воно має відповідну якість і гарантію. Для прикладу можна привести відомий Інтернет-магазин де представлений доволі широкий спектр чоловічого взуття — https://estafeta.com.ua/c227-botinki.

При виборі моделі слід:

— Звертати увагу не тільки на верхню частину взуття, а й на підошві. Вона не повинна бути сильно товстою і важкою. Варто пам’ятати, що підошва зі шкіри швидко піддається зносу.

— Правильно вибирати колір, який повинен відповідати колірній гамі одягу. Традиційними вважаються чорний і коричневий колір, проте для теплої пори року необхідна пара черевиків світлих тонів.

— Класичний стиль є універсальним і не виходить з моди. Це відноситься як до демісезонного взуття, так і до зимових моделей.

— Матеріал верху повинен мати достатню міцність і тримати форму. Для перевірки можна придавити область носка, і якщо через кілька секунд форма набере первинного вигляду, то перед вами якісна модель.

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що в гардеробі будь-якого чоловіка повинні бути присутні кілька пар добротного взуття, яке підійде як для суворого костюма, так і для стилю кежуал.

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