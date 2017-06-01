Зачем вам заграничная недвижимость

Во все времена инвестиции в покупку недвижимости считались весьма выгодным и перспективным вложением. Сегодня эта тенденция сохранилась. Поэтому, не удивительно, что многие наши соотечественники, имеющие в запасе финансовый капитал, рассматривают для себя возможность приобретения недвижимости не в столице, не в одном из городов своей страны, а в другой стране. Благодаря налаженным связям, Интернету, современным коммуникационным сетям, международным агентствам недвижимости, купить недвижимость в германии – так же просто и легко, как приобрести квартиру или дом на соседней улице.

А, как же знание нюансов законодательства другой страны? Этот вопрос может интересовать тех, кто всерьез задумался о приобретении заграничных квадратных метров. Изучить нюансы юриспруденции в плане покупки и продажи недвижимости – перспектива, привлекающая не всех. Впрочем, если заручиться поддержкой специалистов в этой области, совсем не обязательно самому изучать нормативные базы и законы. Юристы международных агентств по продаже недвижимости подготовят пакет всех необходимых документов, убедятся в том, что приобретаемая недвижимость не имеет юридических «хвостов» и покупая её, вы можете не переживать, что у дома или квартиры, участка или деловой недвижимости, окажется другой хозяин.

Что же касается стоимости квадратных метров, то сегодня, сравнивая цены на отечественную недвижимость с ценами заграничных квадратных метров, можно прийти к выводу, что разрыв не так уже и велик. А, вот преимуществ – намного больше.

Так что, заграничная недвижимость – одно из правильных решений и верная инвестиция в будущее. Такую недвижимость всегда можно продать по цене не ниже той, что вы приобретали. А если рассматривать для себя вариант сдачи её в аренду, то в течение нескольких лет, вы сможете вернуть большую часть вложенных в её покупку средств. Это также идеальный вариант для тех, то не хочет афишировать своё материальное благополучие. О ваших заграничных активах, в случае их наличия, отечественные соседи и коллеги могут и не знать.

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