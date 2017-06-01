Платье для лета: ищем отличную модель по доступной цене

Даже те модницы, которые обычно предпочитают джинсы и брюки, с приходом лета мечтают о платье. Но желания приобрести обновку мало: нужно определиться с фасоном, стилем, цветом, соответствующим последним тенденциям моды. А самое главное – вложится в бюджет, который не всегда так велик, как нам бы хотелось. Каковы же тренды нынешнего сезона, и как найти стильное платье по доступной цене?

Главные тренды

Найти магазин женской одежды в Москве и даже не в столице очень просто. К услугам модниц торговые центры, бутики, предлагающие товар на любой вкус. Не спешите на шопинг, пока не определились с целью покупки: рискуете потратить массу времени и нервов. Если вы хотите ультрамодное платье, предлагаем ознакомиться с трендами этого лета:

Оборки. В коллекциях, созданных для лета-2017, многие дизайнеры украсили платья всевозможными рюшами и воланами.

Длина в пол. Платьица и сарафаны с юбкой-макси всегда востребованы творцами моды. В нынешнем году они особенно актуальны.

Голые плечи. Женственные модели с открытыми плечами точно покажут окружающим, что вы осведомлены о последних веяньях моды.

Асимметрия. В тренде наряды на одно плечо или с неравномерным уровнем подола.

А-ля халат или рубашка. Платья, напоминающие по крою рубашки или халаты в нынешнем сезоне особо любимы дизайнерами.

Стоит отметить, что модели, представленные на подиумах в показах к нынешнему лету, в большинстве своем были объемными и воздушными.

Цветовая гамма

Каждый цвет нашел отражение в фантазиях дизайнеров. Но есть и такие, которые в коллекциях встречаются чаще других. Трендовыми оттенками этого лета по праву считаются:

угольно-черный;

бордовый;

насыщенный синий;

ярко-красный;

горчичный.

Не забываем и о принтах. В этом сезоне в моде этнические мотивы. Как и последние несколько лет, в тренде анималистический и геометрический принт, полоска, горох, волны.

Доступный вариант

Определились с цветом и фасоном? Самое время подумать о том, как уложиться в бюджет. Здесь есть масса вариантов: акции, скидки, дисконтные карты. А еще можно заказать обновку через Сеть. Известно, что цена на один и тот же товар в бутике и в интернет-магазине может разительно отличаться. Многие женщины остерегаются делать заказы онлайн из боязни получить платье не того качества или размера. Большинство известных интернет-магазинов предлагают примерить обновку, прежде чем платить за нее. Выбирайте проверенные ресурсы с хорошей репутацией, и вы всегда будете довольны результатом.

Статьи по теме