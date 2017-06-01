Зачем мужчине строить дом и садить сад?

В своё время была очень популярной поговорка о том, что на протяжении жизни мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, возвести семейный очаг… Сегодня к решению этих задач можно подойти по-современному. Построить дом вы можете доверить строительной компании или подрядчику, выращиванием сада может заняться садовник под руководством ландшафтного дизайнера. А воспитанием ребёнка готовы заняться специализированные школы и гимназии, предлагающие специальные программы для развития детей. Однако, для того, чтобы реализовать все эти задачи с посторонней помощью, необходимы финансовые средства. В противном случае, садить сад, воспитывать ребёнка и строить дом вы будете сами. Впрочем, справиться с этими задачами, с поддержкой Интернета и специализированных информационных ресурсов, всевозможных блогов, рассказывающих и наглядно демонстрирующих все этапы работ – не так уже и сложно. Поэтому, если у вас есть время – обязательно попробуйте сделать что-то своими руками. Возможно, поначалу результат покажется вам не слишком похожим на оригинальную версию, но, благодаря вашим стараниям, усовершенствование проекта принесёт свои плоды.

Ставить сразу слишком высокие задачи не стоит. А вот реально оценить свои возможности и шансы – можно. Так, обязательно просмотрите несколько видеокурсов о строительстве домов, чтобы оценить, какая техника вам ближе, какие стройматериалы доступнее. Поэтапно, следуя точным инструкциям, используя современные стройматериалы, инструменты, вы обязательно сможете в скором времени гордиться домом, построенным своими руками.

Если же задумать в глобальном о том, почему во все века перед мужчинами ставились именно эти задачи, то можно прийти к интересному выводу. Важно было не то, что садил, кого воспитывал, и как строил дом мужчина. Важно было то, что он успешно справлялся с поставленными задачами, искал пути для их решения. В процессе решения этих вопросов происходило становление мужской личности, её развитие. В итоге, мужчина становился зрелым, целеустремленным.

Статьи по теме