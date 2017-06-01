Бандо – хит этого лета

Планируете отправиться в тёплые края? Тогда вам обязательно стоит позаботиться о том, чтобы приобрести новый купальник. Дело в том, что пляжная мода регулярно претерпевает свои метаморфозы, поэтому не стоит удивляться тому, что каждый год фаворитами публики становятся новые модели. Трендовым решением этого пляжного сезона стал купальник бандо. И, если вы решите купить купальник бандо в москве – будете на 100% правы, ведь, более актуального и модного пляжного аксессуара просто не отыскать.

Большинство именитых дизайнеров в этом году единогласно сошлись на том, что купальник должен быть максимально открытым. Бандо – как раз такой вариант. Более того, если переводить его название с французского языка на наш, то мы получаем слово повязка. Выглядит верх бандо действительно, как повязка. У него нет бретелей. Эксклюзивность этой модели заключается и в том, то бандо идёт без исключения всем девушкам и женщинам, независимо от их комплекции и фигуры. Для обладательниц маленького размера груди полоска-повязка в качестве лифа купальника, смотрится оригинально и стильно. А если она декорирована кружевами, рюшами, прочими декоративными элементами, грудь визуально становится больше. Девушкам с большим размером груди, бандо помогает визуально сместить акцент с груди на талию или бёдра. Грудь не выглядит такой большой. А вот на обладательницах модельных параметров тела бандо и вовсе смотрится великолепно… Он ничего не скрадывает и не скрывает, напротив, демонстрирует красоту женского тела.

Разные расцветки, ткани, всё это позволяет без труда подобрать наиболее подходящий вариант купальника. А если вы дополните свой образ парео, повязанным на бедрах, в качестве юбки, то в таком смелом пляжном наряде можно будет и в баре на пляже посидеть вечером. Вы также можете накинуть поверх бандо прозрачную тунику – и ваш образ вмиг станет романтичным. Так что, этот вариант купальника вы обязательно оцените за то, что его можно носить не только на пляже, но и во время всего своего отпуска, не опасаясь, что кто-то осудит вас за отсутствие вкуса и ваш внешний вид.

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