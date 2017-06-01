Какие цветы дарят мужчинам

Кто сказал, что только женщинам приятно получать букеты цветов на праздник. Суровые мужчины в душе радуются красивым букетам цветов, не менее, чем женщины. Возможно, в сам факт преподнесения букета они вкладывают несколько другой смысл, но в том, что получать цветы им приятно – не стоит сомневаться. Однако, если вы планируете подарить цветы мужчине, вам стоит учесть несколько важных моментов. Во-первых, не всякие цветы уместны в качестве презента для мужчины. Во-вторых, мужской букет внешне отличается от женского своим размером и формой. Давайте остановимся на этих моментах подробнее.

Какие цветы можно и нужно дарить мужчинам? К числу мужских цветов специалисты по флористике относят такие варианты, как розы, гвоздики, нарциссы, хризантемы… К счастью, сегодня отыскать их не проблема. Более того, вы сможете подобрать на сайте https://bukedo.ru оригинальные варианты цветочных композиций из этих цветов. Смотрятся они очень красиво и в то же время мужественно. Такой букет станет отличным дополнением к подарку на юбилей, День рождение, профессиональный праздник.

Формы и размеры мужских букетов также отличаются от женских. Если последние более изысканные, легкие и воздушные, то вот мужские букеты производят монументальное впечатление. Они выглядят роскошно. И если заходит разговор о том, сколько цветов должно быть в подобном букете, то это не 3 и не 5. Впрочем, сами флористы утверждают, что количество цветков в букете прямо пропорционально вашему уважению к тому мужчине, которому вы дарите этот букет. Воспринимать буквально их не стоит, но доля истины в этом утверждении всё-таки есть.

Отличается и оформление мужских букетов. Оно более строгое, классическое. Банты, декоративные элементы в мужском букете не уместны. Поэтому, если вы заказываете цветочную композицию на заказ, обязательно поставьте флориста в известность, для кого – для мужчины или для женщины, он собирает букет. Это позволит избежать ошибок и неприятных моментов. И шикарным букетом останетесь довольны не только вы, но и тот, кому он предназначен.

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