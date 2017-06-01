ТОП 5 признаков с помощью которых можно определить беременность

Беременность является уникальным событием в жизни любой женщины, когда внутри неё появляется и развивается новая жизнь. Но не все дамы знают, что беременность наступает задолго до того, прежде чем они сами почувствуют, как начнёт шевелиться их малыш. Мы расскажем, как определить беременность на самом раннем сроке. Представляем Вашему вниманию 5 признаков беременности. http://malysham.info/berem/planirovanie-beremennosti/samie-pervie-priznaki-beremennosti

Один из признаков беременности – усталость

Его можно считать общим признаком беременности, благодаря которому женщина «в положении» отличается от женщины «не в положении». Природой задумано, что уже в первые дни после оплодотворения яйцеклетки в организме начинают происходить определённые изменения. Одним из первых признаков беременности и является усталость. Она появляется у женщины ни с того ни с сего как раз в тот период, когда она раньше бодрствовала. Так организм подаёт сигнал, что ему хочется спать, причём спать «за двоих».

Нервозность и раздражительность могут говорить о том, что наступила беременность

Женщина плохо контролирует своё поведение, при этом неважно, действительно ли её раздражает кто-нибудь или это ей кажется. Её агрессивность может быть очень сильной, даже сильнее, чем во время «критических дней». Если сама женщина понимает, что она стала неуравновешенной и нервной, она должна задуматься – «А может я забеременела?» Все вокруг люди, даже самые родные, могут казаться ей полными идиотами. Раздражительность женщины на ранних сроках беременности связана с тем, что в её организме начинается перестройка гормонального фона.

Набухание груди

Многие женщины могут с удивлением заметить, что их бюстгальтер вдруг стал тесным. А всё потому, что сама грудь начала немного меняться. При внимательном её осмотре можно заметить, что соски приобрели более тёмный цвет. Также сама грудь становится несколько тяжёлой, женщине может показаться, что её стало «тяжело носить». Происходят такие изменения из-за уже упоминавшихся гормональных перестроек в организме. Уровни гормонов эстрогена, пролактина и прогестерона повышаются, что и вызывает изменения во внешнем виде молочных желез. Кстати, уход за кожей груди является важной частью интимной гигиены любой женщины.

Изменения вкусовых предпочтений

Часто можно услышать выражение «Потянуло на солёненькое». Эта народная примета полностью соответствует реальности. В начальной стадии беременности женщине очень хочется съесть что-нибудь солёного. Так, она запросто может проглотить один за другим несколько солёных огурцов. Кроме этого беременная будет постоянно добавлять соль в ту пищу, которую она ещё до наступления «интересного положения» и не думала солить.

Тошнота

Если женщину мучает тошнота или подташнивание, то это тоже может рассматриваться как один из признаков беременности http://malysham.info/berem/zdorove-beremennoj/toshnota-pri-beremennosti. Она относится к проявлению так называемого раннего токсикоза, который может быть как ярко выраженным (когда происходит рвота), так и слабо ощутимым (когда только тошнит, но рвоты нет). Тошнота может преследовать женщину в течение как всего дня, так и появляться внезапно. Врачи утверждают, что тошнота появляется как ответная реакция организма на начинающиеся гормональные изменения.

Эти признаки говорят о том, что скорее всего женщина забеременела. Для подтверждения сего радостного факта рекомендуется купить тест для беременности и пройти его.

По материалам сайта: http://malysham.info

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