Из истории игровых автоматов

Сегодня вы вряд ли найдете человека, незнакомого с азартными автоматами, доступными в Сети. Однако, мало кто знает историю их создания. Она во многом могла бы объяснить их название и то, почему они сегодня так популярны и востребованы.

К примеру, мы часто называем игровые автоматы слотами. Но, откуда возникло это название? Ранее слот машинами называли не только игровые автоматы, но любые торговые аппараты, имеющие щель для приёма монет. Потом название закрепилось за игровыми устройствами, которые можно было встретить в залах игровых клубов, чуть позже так стали называть виртуальный софт продукт. И, хотя в нём отсутствует щель для приёма монет, софт разработки сегодня часто называют слотами. Теперь, когда администрация игрового заведения предложит вам на выбор с десяток слотов – вы будете знать, почему эти устройства так называют.

Первые же игровые автоматы появились ещё в 1887 году, тогда американцем по имени Чарльз Фай был создан первый игровой аппарат. Для того, чтобы запустить его, нужно было бросить в слот-щель 5-ти центовую монету. Кстати, первый аппарат носил название Колокола Свободы, и был собран вручную. Разработка изобретательного автомеханика настолько понравилась любителям азартных игр, что ему пришлось поставить на поток производство своих автоматов. Позже он стал сдавать их в аренду, и многие кафе и бары старались заполучить эти автоматы, чтобы привлечь к себе клиентов.

Немного позже, в 1891 году был создан и покерный автомат. Поклонники этой игры наконец-то могли наслаждаться возможностью развлекаться, делая ставки.

И если поначалу к игровым автоматам относились с некоторым предубеждением, благодаря положительным отзывам тех, кто пробовал в них играть, они быстро стали популярными.

Потом появились целые фабрики, занимающиеся выпуском игровых автоматов, стали открываться игровые заведения, собирающие на своей территории разные устройства для игры.

Сегодня игровые автоматы уже не такие реальные и осязаемые, как раньше. Они представляют собой виртуальные софт разработки, с красочной графикой, продуманной навигацией, но от этого они не становятся менее популярными. Напротив, их востребованность растёт с каждым днём.

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