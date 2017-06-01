Обзор популярных видов фурнитуры для дверей дома, офиса и других помещений

Невозможно представить защищенное здание или помещение без двери. И невозможно представить дверь без тех мелочей, на которых она крепится, держится, благодаря которым выполняет свою основную функцию – «разделять и властвовать», то есть разграничивать и защищать внутреннее пространство. Даже самое высококачественное полотно не может быть безупречным в работе, если фурнитура, которой оно оснащено, не соответствует его уровню. Вы только представьте, как просто и быстро злоумышленники справятся с бронированной дверью, если она посажена на примитивные выступающие петли или снабжена чисто символическим замком!

Межкомнатные двери и фурнитура для них

К межкомнатным дверям такие высокие требования применяются довольно редко, ведь их задача существенно отличается от входных. Но даже полотна, которые разграничивают комнаты, как и входные, должны быть надежно закреплены, открываться и закрываться легко и надежно, без поломок и усилий. Поэтому можно сказать, что дверная фурнитура везде и всегда прежде всего оценивается с точки зрения надежности, практичности, функциональности, удобства, износоустойчивости и так далее, в зависимости от дополнительных функций.

Как бы ни отличались требования заказчиков в тех или иных моделях и типам дверей, не стоит упускать из вида такие важные составляющие, как части дверной фурнитуры.

Без чего невозможно представить современную дверь

Самыми востребованными являются ручки, дверные замки, петли. Три эти составляющие должны быть одинаково высокого качества.

Среди ручек значительную роль играет не только материал, но и дизайн изделия. Можно сказать, что такая дверная фурнитура, как ручка – это «лицо» помещения, то, что сразу формирует первое представление об уровне организации или достатке владельцев.

Следующей важной деталью являются замки. Разные типы с защелками и без обеспечивают определенный уровень изолированности и защищенности помещения или предмета мебели. В каталоге увидеть в интернет-магазинах можно особенно качественные дверные замки, к примеру, бренда Abloy, которые иногда используются даже как мебельная фурнитура (к примеру, врезные или навесные модели).

Замки на входных или межкомнатных дверях разграничивают уровень доступа и контролируют поток людей в те или иные помещения, защищают их от непрошеных гостей.

Подбирая фурнитуру для двери дома, офиса или складского помещения, требуйте гарантию от производителя и поручите установку конструкции мастеру.

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