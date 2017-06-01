Как экономить на обслуживании автомобиля?

Обслуживание автомобиля – удовольствие не из дешевых. И, зачастую новички-автомобилисты жалуются на то, что они даже не представляли, сколько средств необходимо вложить в своё транспортное средство, чтобы оно было на ходу. Хотелось бы, конечно же, на чём-то сэкономить, но не отразится ли подобная экономия на состоянии автомобиля? На самом деле, существует ряд полезных рекомендаций и советов, которые помогут сократить расходы на обслуживание транспорта, но при этом не переживать о его состоянии. И, главная рекомендация или совет – рассматривайте, как вам удобно, заключается в том, что если есть возможность провести замену комплектующих запчастей и деталей на те, что уже были в использовании, но находятся в хорошем состоянии – её упускать не стоит. Поэтому, если вам предложат шины бу r17 – не спешите отказываться. Вначале оцените их состояние, сравните стоимость с новыми, и если выгода очевидна, смело приобретайте подобный вариант. Таким образом, используя бывшие в использовании комплектующие и автоаксессуары, при условии их хорошего рабочего состояния, вы сможете существенно снизить расходы на обслуживание своей машины. Это один из секретов, который поможет вам экономить.

Ещё один полезный совет – не игнорируйте профилактические технические осмотры автомобиля. Как правило, они позволяют своевременно выявлять возникающие неполадки, и устранять их на той стадии, когда ремонт стоит копейки. Игнорируя такие техосмотры, вы рискуете запустить ситуацию, аксессуары и детали износятся до предела, и вам уже понадобится полноценный ремонт и сервисное обслуживание. А, это уже совсем другие деньги.

Сократить средства на обслуживание автомобиля вы сможете… если будете сами мыть машину. На самом деле, если посчитать, сколько денег вы тратите на автомойку, выходит приличная сумма. Куда правильнее в такой ситуации приобрести автопылесос, или самостоятельно мыть автомобиль. Так вы не будете нарекать на некачественную уборку, всегда будут поддерживать салон автомобиля в чистоте, и сможете сэкономить средства, выделяемые на мойку машины.

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