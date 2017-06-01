Лендинг – это в основном одностраничный сайт, успешно ведущий продажи. Оптимизировать такой сайт трудно и почти невыполнимо. Все-таки перспективы продвижения лендинга есть. Раскрутка одностраничных сайтов требует особого комплекса предпринимаемых мер. Для того, чтоб продвинуть бизнес, необходимо доработать сайт, заинтересовать авторов других сайтов разместить у себя ссылки на Ваш сайт. Кроме этого есть еще размещение рекламы, в том числе и традиционной, которую никто не отменял.

SEO лендингов

Можно взяться за самостоятельное продвижение сайтов в поисковике ТОП-10. Для этого необходимо:

чтоб контент предоставлял покупателю полную информацию об интересующем его товаре;

чтоб тематика не была слишком распространенной.

Если Вы хотите продать товар, который уже продают многие, то наверняка тут не поможет оптимизация. Посмотрите в поиске, с какими компаниями Вам придется конкурировать. Если в поиске каталоги на крупнейших порталах, то лучше заказать landing page, выбрав другой товар и наполнив контентом. Идеальным тактическим методом раскрутки является размещение на других сайтах (за деньги, конечно) обзорных статей о Вашей продукции. Поставив ссылки в статьях и разместив их на популярных сайтах, можно ожидать, что поток посетителей Вашего ресурса увеличится.

Ссылки можно поставить вечные, заплатив один раз за длительное время, либо арендные. Последние, конечно, более дешевые, но работают они только то время, за которое заплачены деньги. Есть опасность ставить арендные ссылки в том, что поисковики в этом случае могут применить санкции к Вашему сайту.

Перспективы продвижения лендинг сайта изнутри

Так как лендинг создается с целью привлечь людей, заинтересовать их продаваемым товаром, то надо помнить об оптимизации его изнутри для посетителей, а не только для поисковых систем. Хороший контент – основа для успешного продвижения. Лучше заказать не только создание и раскрутку, но и наполнение у профессионалов — http://mnogoland.ru/, а не тратить уйму сил самому.

Прямая реклама – это самое действенное средство оптимизации лендинг пейдж, поскольку системы поиска не всегда принимают в расчет одностраничные. Для оптимизации можно использовать рекламы:

на сайтах, тематика которых схожа с тематикой Вашего сайта;

в популярных социальных сетях;

тизерные;

контекстные.

Достаточный бюджет, специально разработанная сео-стратегия быстрее помогут достичь результатов.

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