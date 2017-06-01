Как выбрать систему спутникового мониторинга транспорта?

Спутниковая система мониторинга предназначена для осуществления контроля над транспортными средствами. В основном ее устанавливают на легковые и грузовые автомобили, осуществляющие перевозки, спецтехнику и корабли. Из-за множества компаний, предоставляющих услуги мониторинга, сделать выбор довольно сложно. При выборе GPS нужно обращать внимание не только на оборудование и программу, но и техническую поддержку, необходимую доработку ПО, а также обслуживание серверов и трекеров.

Какие функции выполняет GPS?

Прежде чем выбрать систему, определитесь, какую информацию необходимо получить в результате?

Данные о контроле топлива. Очень простая услуга, которую предоставляет большинство компаний. При выборе стоит знать, что некоторые фирмы устанавливают оборудование, работающее только на их ПО. Из-за закрытого протокола программы от посторонних производителей использовать нельзя. Чтобы перейти на обслуживание к другой компании, следует сменить все оборудование, установленное на транспортном средстве. Информация о местонахождении. Эту задачу решают все системы. И если это единственный пункт, который важен, то при выборе опирайтесь на подходящую цену. Важный нюанс: для снижения стоимости своих услуг фирма может передавать данные не раз в 3 минуты, а 3 раза в день. При такой периодичности весь смысл контроля пропадает. Составление отчетной информации из имеющихся сведений. Это необходимо для оценки эффективности работы ТС. Компании следует выбрать ПО с открытым кодом и возможностью формировать файлы с отчетами самостоятельно. Предприятию важно получать ряд другой информации: контроль движения по маршруту и опоздания, эффективность работы персонала и ТС, аккуратность вождения, создание путевых листов, передача данных в разные информационные компании и пр. Если вам нужна именно такая система, подходите к ее выбору с особой тщательностью.

Прежде чем отправиться на glonassgps.com за подбором GPS оборудования, ознакомьтесь с важными параметрами и учитывайте их при выборе:

программа должна корректно работать на разных устройствах и не делать вас заложником одной фирмы;

система должна иметь открытый код, чтобы дорабатывать ПО самостоятельно и подстраивать под необходимые факторы;

преимуществом будет использование собственного сервера для сбора информации.

Помните, что система мониторинга — это не только оборудование и ПО, но и люди, которые будут оказывать помощь в решении ваших проблем. Обращайте внимание не только на программный продукт, но и на общее впечатление от общения с подрядчиком.

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