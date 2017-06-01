Как проводится эпиляция александритовым лазером?

Большинство женщин предпочитают удалять нежелательную растительность, используя бритву, эпилятор или специальный крем. Часто такие способы имеют больше минусов, чем плюсов. Многие сталкиваются с порезами, вросшими волосками, от которых впоследствии трудно избавиться. Чтобы избежать дискомфорта, обратите внимание на процедуру с использованием александритового лазера. Благодаря ей вы будете наслаждаться гладкой и красивой кожей длительное время.

Особенности проведения процедуры

Согласно информации портала laserone.com.ua, эпиляция александритовым лазером показывает более высокие результаты по сравнению с диодным лучом. Это связано с тем, что его длина составляет 755 нм. Он воздействует на пигмент меланин в волосяной луковице, что ведет к незамедлительному разрушению фолликула. При этом алексанндритовый лазер имеет диаметр светового пятна, равный 18 мм. Луч позволяет захватить большой участок кожи и сократить время процедуры.

Еще одним весомым преимуществом считается встроенная система охлаждения. За счет нее эпиляция проводится без использования обезболивающих кремов и спреев. Не нужно ждать, когда они подействуют – косметолог незамедлительно приступит к удалению лишней растительности.

Основные преимущества

Лазерная эпиляция с использованием александритового луча имеет ряд преимуществ. Среди основных выделяются следующие:

безболезненность;

отсутствие травм кожного покрова, вросших волосков;

длительный период восстановления фолликула;

удаление любых типов волос.

В отличие от диодного луча, александритовый справляется с растительностью темного цвета. После процедуры волоски, если и вырастают, то практически бесцветными. Чтобы полностью разрушить волосяные мешочки, рекомендуется провести до 7 сеансов. Интервал меду ними составляет 4-6 недель.

Как подготовиться к эпиляции?

Чтобы избавиться от растительности на теле быстрее, рекомендуется подготовиться к процедуре. За несколько недель до нее запрещается загорать, посещать солярии, сауны, бани. Если вы пользуетесь эпилятором или специальным кремом для удаления волосков, откажитесь от них. За 2 дня до посещения косметолога удалите волоски на теле бритвой. После процедуры рекомендуется наносить на обработанные зоны противовоспалительный крем, не посещать баню, сауну и пользоваться солнцезащитным средством с SPF50.

Эпиляция александритовым лазером нравится многим женщинам. С помощью луча можно безболезненно удалить волоски на любом участке тела. Если пройти полный курс, то кожа будет гладкой на протяжении года и более.

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