Как сэкономить на аренде помещения?

Найти просторный склад или офисное помещение в большом городе – это часть успешного бизнеса. Первые трудности начинаются при заключении договора аренды. Большинство владельцев формируют условия по-разному, опираясь на статус клиента. При этом они не всегда совпадают с интересами второй стороны. Поэтому любые вопросы (количество мебели в помещении, выкуп стеллажей, наличие обслуживающего персонала в здании) решаются на месте во время подписания документа. Также необходимо учесть следующие важные моменты.

Что нужно знать?

Если вы работаете с определенной клиентурой и не собираетесь расширять целевую аудиторию, самое время подумать о стационарном офисе. В этом случае договор заключается на несколько лет вперед.

Владельцы деловой недвижимости предпочитают долгосрочные отношения с различными обязательствами, причем как с одной, так и другой стороны. Таким образом, можно изменять условия контракта в любое время.

Это очень удобно для компаний, которые постоянно расширяются. Так, кроме стандартного отдела продаж необходимы комнаты для административного персонала, общения с клиентами. Не стоит забывать и о бытовых нуждах. Решить эту проблему можно, арендовав большой зал и поделив его на несколько частей, «подстроив» под индивидуальные особенности работников. В этом случае арендодатели часто идут на уступки, внося различные изменения в условия договора. Если арендная плата слишком высока, самое время подумать о нескольких офисах, расположенных недалеко друг от друга.

Стоимость аренды делового помещения не должна превышать 25% от ежемесячной выручки. В практике российских бизнесменов эти затраты составляют около 12%. Не забывайте о дополнительных расходах, которые быстро увеличивают конечную сумму аренды на 10-15% — это выкуп стеллажей, использование курьеров, доставка корреспонденции и прочие.

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