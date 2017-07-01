Электронные сигареты помогут бросить курить

О вреде курения известно многим. Однако, проинформированность, а также наглядная демонстрация негативных последствий вредной привычки на пачках сигарет, не уменьшает количество курильщиков. Более того, многие из них хотели бы избавиться от вредной привычки, но она настолько сильна, что сделать это своими силами они не могут. И действительно, чем дольше стаж курильщика – тем сложнее отказаться от привычки, разрушающей легкие и здоровье.

Причина бессилия курильщиков перед отказом от никотиновой зависимости, по мнению психологов, заключается в том, что отказываясь от дурной привычки, и не замещая её место в своей жизни ничем другим, они обречены на неудачу. Тогда как, если бы вместо реальной пачки сигарет они попробовали бы купить электронные сигареты Eleaf на http://embargo.ua/category/eleaf/, и провели подобное замещение, перейдя на электронные сигареты с никотиновых, у них было бы больше шансов на успех. Об том также свидетельствуют результаты независимых исследований и экспериментов. Курильщикам удавалось быстрее распрощаться с привычкой, от которой они зависели долгие годы, тогда, когда они вместо обыкновенных сигарет начинали курить электронные.

Не вредят ли электронные сигареты здоровью? Специалисты уверены, что нет. Минимальное содержание никотина в курительных смесях не способно причинить вред здоровью, при этом, курильщик может постепенно уменьшать его содержание, и однажды полностью расстаться с никотиновой зависимостью. Что касается стоимости электронных сигарет, то хотя, на первый взгляд, кому-то может показаться желание вести здоровый образ жизни и курить электронные сигареты дорогим удовольствием, если подсчитать, сколько ежегодно денег вы тратите на сигареты, как часто болеете и сколько лекарств покупаете, то стоимость электронной сигареты будет в разы доступнее. Так, зачем сознательно себя убивать и платить за это большие деньги? Не лучше ли купить электронные сигареты, а за сэкономленные средства поправить здоровье, попутешествовать и увидеть мир своими глазами.

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