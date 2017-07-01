Корисні властивості натуральної кави

У чому секрет ідеального ранку? Прокинутися від чудового аромату свіжозвареної кави, приготованого люблячими руками! Традиція пити каву за останні два століття стрімко поширилася по всій Європі, Америці, країнах Сходу і Африки. Свій день починають з кави мільйони любителів напою, що бадьорить в усьому світі. Давно помічено, що кава не тільки тонізує, але і здатна піднімати настрій. Купити натуральну каву ви можете сьогодні ы в мережі, для прикладу а онлайн-магазині КофейОК.

Які мікроелементи містить натуральна кава

Про корисні властивості кави можна говорити нескінченно. Кава містить безліч мікроелементів і антиоксидантів — головних захисників від онкологічних захворювань. Кофеїн у каві є сильним стимулятором, він покращує реакцію, уважність, когнітивні функції і навіть пам’ять. Також кава значно підвищує витривалість, енергійність і фізичну активність. Вченими давно доведено, що регулярне вживання ароматного напою значно захищає від ризику цукрового діабету другого типу. Ще більш дивно те, що якщо пити три-чотири порції кави в день, то знижується до 80% ризик такої хвороби печінки, як цироз, а також зменшується ризик розвитку жовчнокам’яної хвороби.

Чому за допомогою кави можна продовжити життя

Завдяки каві навіть можна продовжити собі життя! Кава — багате джерело антиоксидантів, вона зберігає молодість і здоров’я. Ті, що п’ють каву люди менш схильні до деменції, хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Відомо, що кава здатна підвищувати сексуальну активність як у чоловіків, так і у жінок! Кава корисна ще й тим, що надає чудовий косметичний ефект! Вона допомагає спалювати зайвий жир, оскільки збільшує швидкість метаболізму, стимулює спалювання підшкірних жирових відкладень, шкіра стає більш підтягнутою і пружною, целюліт розгладжується. Кофеїн знижує несприятливий вплив стресу на стан цибулин волосся, допомагає знизити втрату волосся. Також кава ефективна при боротьбі з проблемною шкірою, запобігає появі зморшок, зменшує мішки під очима. Новітні дослідження довели користь кави при захворюваннях бронхіальною астмою та алергіями. Також вона володіє деякими антигістамінними властивостями, а кофеїн в складі сприяє розширенню бронхів. Кава має сильний діуретичний ефект, на це варто звернути увагу і при вживанні вживати також достатню кількість рідини.

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що кава — унікальний за своїм складом і корисними властивостями напій, що дарує своїм шанувальникам енергію, відмінний настрій і міцне здоров’я! Однак слід врахувати, що кава протипоказана при підвищеному тиску.

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