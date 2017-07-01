Відеоспостереження в магазинах і офісах вбереже від крадіжок

Людина — істота недосконала і грішна, що доведено вже давним-давно. Взяти чуже, скористатися ним в своїх цілях і при цьому зробити вигляд, що нічого не сталося, для людини, цілком характерно. З такою проблемою часто стикаються різні магазини, супермаркети і навіть офіси, де не можна довіряти і офісним працівникам в тому числі. Крадіжка або клептоманія (підсвідоме бажання що-небудь вкрасти) є чи не основною статтею збитків поряд з розбиттям і простроченням товару. Ясно, що така проблема потребує вирішення.

Користь від роботи охоронців

Взагалі кожен поважаючий себе великий магазин має власний штат охоронців. Фахівці з охорони здатні обчислити потенційного злодія, запобігти його дії або ж діяти за фактом вчиненого злодіяння. Але охоронці — теж люди, часом їм буває важко встежити за всім торговим залом. Тому найкращим виходом з ситуації, що складається є установка камер відеоспостереження.

Користь від відео спостереження

На сторінці ptb.in.ua/videonabludenie/ Інтернет магазину компанії «ПрофТехБезпека» представлені сучасні недорогі системи відеоспостереження, призначені для експлуатації в торгових центрах, офісах, магазинах і інших локаціях. Досвідчені фахівці компанії підкажуть, як краще розмістити камери, щоб були виключені так звані «мертві зони» — місця, в яких відеоспостереження не ведеться через прорахунки в оглядах камер.

Відеоспостереження вкрай необхідно для таких торгових точок, де реалізується дорога і ексклюзивна продукція. Злодіями ж можуть бути не просто клептоман, а професійні злочинці, які, так би мовити, собаку з’їли в цій справі. До того ж, завдяки системам відеоспостереження вдасться вирахувати співробітників торгової точки, які з тих чи інших причин промишляють крадіжками. Відеоспостереження — це не тільки турбота про збереження власного прибутку, а й турбота над клієнтами і покупцями, наприклад, в тому випадку, якщо камери встановлюються на стоянках. Адже нерідкі випадки, коли особи без певного місця проживання, жебраки або хто-небудь ще може навмисне завдати шкоди автомобілю або взагалі викрасти його.

Установка систем відеоспостереження — це запорука забезпечення безпеки в магазинах і офісах, вдома і на роботі.

Чому саме відеоспостереження?

В принципі, питання досить резонне, тому як багато громадян вирішують питання з збереженням майна за допомогою, наприклад, установки грат на вікна або ж облаштування паркану достатньої висоти. Звичайно, всі ці методи мають свій сенс. Ось тільки для зловмисників вони є скоріше перешкодами, ніж дійсно значущими перешкодами. Відповідно, при правильній підготовці, їх подолання не займає багато часу і не викликає багато складнощів. Зрозуміла справа, що є необхідність вирішувати питання з безпекою майна більш продуктивним чином і ось тут вже відеоспостереження має виключно позитивні відгуки.

Статьи по теме