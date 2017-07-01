Екіпірування для спорту: де купити якісні штангетки?

Займатися спортом — це захоплююче, корисно і досить цікаво. Ось тільки просто так взяти і піти в якийсь напрямок не можна — цьому обов’язково передує ретельна підготовка. Ні, не в фізичному плані. Будь-яке заняття вимагає певної екіпіровки. Ось її підготовкою і належить зайнятися починаючому спортсмену.

Для кожного виду спорту потрібно своє спорядження. Так, якщо ви вирішили зайнятися важкою атлетикою, то першим ділом варто підібрати взуття — від нього в цій справі залежить багато чого.

Яке ж взуття потрібно атлетам? Штангетки — це спеціальні кросівки, які дозволяють ефективно виконувати вправи і прийоми. Замовити та купити зручні штангетки в Києві ви можете онлайн в інтернет-магазині oneteam.com.ua, де є і маса іншого інвентарю, який стане в нагоді як атлетам, так і іншим спортсменам. До речі ціна на всі пропозиції лояльна, тому дозволити собі тут шопінг може широке коло споживачів. Але повернемося до взуття.

Треба відзначити, що штангетки — річ універсальна. Таке взуття потрібно не тільки атлетам, а й тим, хто вирішив займатися кроссфітом і пауерліфтингом.

Що особливого у такому взутті? Чому його не можна замінити звичайними кросівками? Штангетки дуже зручно сидять на нозі і забезпечують стопі стійке положення. Це вкрай важливо, якщо ви працюєте з великими вагами і т.д.

До того ж, якісні штангетки надійно фіксують голеностоп. Завдяки цьому ноги спортсмена захищені від неприємних травм. Адже під час комплексу не можна, щоб стопа підвернулася і т.д. — це загрожує вивихами, розтягуваннями і переломами.

Врахуйте, що всіма необхідними якостями володіють тільки сертифіковані штангетки. Якщо це підробка, то захисні властивості у неї будуть слабкі. Тому не намагайтеся вигадати, придбавши взуття на ринку і т.д. Краще відразу замовте собі штангетки, які відповідають нормам Міжнародної Федерації Важкої Атлетики IWF. Саме такі варіанти представлені в каталогах на oneteam.com.ua.

Вдалих і продуктивних тренувань.

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