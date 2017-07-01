Звезды, которые любят кальян

Курение кальяна становится популярнее с каждым днём. Появляется всё больше специальных мест, где обычные люди собираются и просто наслаждаются сладким дымом. Ассортимент специализированных магазинов (к примеру, таких, как этот – https://st-market.com.ua/) постоянно расширяется, сейчас можно найти самые разные кальяны. Многие звёзды тоже любят это занятие и с удовольствием проводят время за курением.

Какие звёзды больше всего любят кальян?

Самыми преданными фанатами кальяна можно назвать известную пару – Лору Колман (вице-мисс Англии 2008 года) и Ли Маршалла (рэп-исполнитель). Они оба просто обожают это занятие и курят ежедневно. Кроме того, они признались, что дома у них имеется огромная коллекция различных кальянов.

В России самой большой любительницей сладкого дыма считается Анастасия Волочкова. У неё большой опыт курения кальяна, и она является его ценителем на протяжении очень долгого времени. Сама балерина призналась, что она умеет его готовить и хорошо разбирается во вкусах. Кроме того, многие её подруги тоже обожают такой вид досуга.

Из мира спорта главным любителем кальянов считается Шакил О’Нил. Папарацци часто встречают баскетболиста в разных кальянных его родного Майями. Кроме того, Шакил умеет выполнять различные трюки с дымом и сам является владельцем нескольких заведений.

Популярная троица телеведущих, известных по передаче Top Gear, тоже любит расслабиться и покурить кальян после опасных и изнурительных съёмок. Теперь они ведут передачу The Grand Tour из переносной студии из разных стран, а потому кальянщик постоянно ездит с ними.

Все звёзды, которые любят курить кальян, уверены на 100%, что он совершенно не вредит здоровью. Многие исследования тоже это подтверждают, хоть небольшой вред он и может нанести.

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