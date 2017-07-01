Массаж или интим услуги?



Многие люди отдают предпочтение расслабиться от тяжелого рабочего дня с помощью массажа. И это действительно так. После таких процедур вы почувствуете потрясающий прилив энергии. Но, согласитесь, что тяжело найти человека, который не думает или мечтает о потрясающем сексе. Но, в определенное время жизни не каждый мужчина может заняться любовью с любимой девушкой или женой, поэтому по зову природы обращаются к проституткам. Ведь здесь нет никакой ответственности, можно без особых усилий, ухаживаний и десятков свиданий сразу перейти к сексуальному удовлетворению. Кроме этого, есть определенные мужчины, которым намного проще заплатить девушке за ночь хорошего секса и не тратить время, деньги на дорогие подарки для любимой, ужины в ресторанах, цветы.

Думаю, что многие негативно относятся к такой профессии, хотя в глубине души просто завидуют индивидуалкам. В разные годы таких девушек, которые продают свое тело, называли по-разному: проститутки, куртизанки, шалавы, шлюхи, путаны, но суть работы от этого не менялась. Даже в далекие времена, были элитные девушки, которые проживали в хоромах, купались в золоте, ведь доставляли удовольствие императорам, царям и прочим богатым людям. А были обычные куртизанки, которые предлагали свои интим услуги прямо на улице. Впрочем, с тех времен мало что изменилось, сегодня разделение на классы тоже негласно существует.

Девушки, которые работают на улицах, проспектах и бульварах. Они выходят на работу с наступлением темноты, стоят в людных местах, останавливают автомобили и предлагают заняться сексом за деньги. Они подвергаются большой опасности, ведь зачастую не имеют охраны, сутенера, который бы заступился за них. Достаточно часто бывают случаи, когда ночным бабочкам просто не платят за выполненную работу, а просто высаживают с машины и уезжают. Ведь обычно клиентами «плечевых» шалав, являются водители, дальнобойщики. Проститутки обычно садятся в автомобиль на заднее сидение, поэтому и получили такое название. Здесь работают девочки, которые не подходят по параметрам или просто приехали с села, чтобы заработать денег. Достаточно популярными в Киеве являются эскортные проститутки, ведь туда берут не всех, а только красивых, стройных девушек, которые отвечают всем требованиям. Они здоровые, постоянно проходят медосмотры, имеют санитарные книги и могут ублажить самых требовательных клиентов. Часто таких девушек заказывают не только для секса, но и приятного время провождения, экскурсии по городу, встречи в ресторане. Каждая красавица приходит на встречу в сопровождении охранника и работает на влиятельного человека. Если она работает сама на себя, то ее называют индивидуалкой. Совсем недавно появились веб-модели, которые только демонстрируют все прелести своего тела. При этом не занимаются сексом, а просто работают через интернет. Вот один из примеров такого сайта http://sexkiev.net/

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