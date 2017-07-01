Как связаться со звездой?

Многие фанаты хотят пообщаться с любимой знаменитостью, чтобы выразить свое восхищение. А ещё некоторые мечтают об автографе в своей коллекции. Встретиться и пообщаться с популярным человеком лично бывает сложно, так как у них чаще всего напряжённый график и желание побыть вдали от папарацци и фанатов. Но через различные современные способы связаться со звездой всё же можно. Для этого есть обратная связь на сайте html, социальные сети и бумажное письмо.

Что делать, чтобы связаться со своим кумиром?

Сначала необходимо отыскать знаменитость в какой-то социальной сети или найти официальный сайт. Это будет первым шагом. Желательно убедиться, что сайт или страница посещается и самой знаменитостью, а не только её менеджерами и агентами. Вот где чаще всего можно связаться со звездой:

Твиттер и Инстаграм. Смотрите на посты, которые делает знаменитость. Если там есть настоящие фотографии, которые сделаны лично вашим кумиром, то с большой вероятностью он и ведёт аккаунт. Так что постарайтесь понравиться любимой звезде и адресовать какие-то сообщения человеку прямо там. Официальный сайт. Чаще всего у знаменитости есть портал, который активно продвигается в сети. Но именно через него можно попробовать связаться со звездой. Особенно, если прямо на сайте есть ответы фанатам от кумира. Бумажное письмо. Часто звёзды оставляют какой-то адрес, чтобы им могли направить различную корреспонденцию. Попробуйте отправить какой-то подарок, и знаменитость может ответить вам благодарностью.

Старайтесь не преследовать и не раздражать звезду. Популярным людям, зачастую, это не нравится. Также не старайтесь заплатить за какую-то обратную связь – в большинстве случаев такие варианты предлагают мошенники. Пробуйте и у вас обязательно получится.

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