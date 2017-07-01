Как выбрать игровой автомат в онлайн-казино

Перенесение реальной жизни в виртуальный мир повлияло и на сферу развлечений. После выдачи ряда запретов на деятельность игорных заведений игровые автоматы перебрались в сеть-интернет и трансформировались в видео-слоты.

Произошли автоматы из Америки и изначально это были все те же знаменитые «однорукие бандиты». В основе их работы заложен барабан с нанесенными рисунками. Виртуальный симулятор часто работает по тому же принципу, однако является гораздо более зрелищным, имеет массу дополнительных бонусов и других преимуществ.

Разновидности видеослотов

Чтобы понять какой игровой слот подходит именно вам нужно понять какими бывают автоматы в онлайн-казино. Все слоты делятся на 2 большие группы:

1. Прямые.

2. Прогрессивные.

Для автоматов прямого типа вша игра зависит от величины ставки и того, насколько игрок обладает везением. Сумма джек-пота определена и заявлена ранее. В отличие от них, прогрессивные слот-машины объединяются в одну громадную сеть. Джек-пот прогрессивный, то есть накопительный и растет в от каждого вклада всех игроков на подключенных в сеть слотов. Продолжается это до тех пор, пока кто-то не сорвет банк. Если вас привлекает именно такая возможность, не забывайте, что подобный шанс обычно дается тем игрокам, которые играют по максимальным ставкам.

Ассортимент игровых слотов в сети воистину огромен. Популярность автоматов онлайн достигается, прежде всего, за счет их удобства, понятного интерфейса и простых правил. Тематика может быть разной. Это фрукты-ягоды, герои комиксов и спортсмены, мультфильмы и сиквелы. Каждый может подобрать что-то себе по душе, ведь производители софта выдают новинки стабильно, новые слот-машины возникают ежедневно.

Слоты 3D

Большое распространение в наши дни, когда избалованных гемблеров удивить достаточно сложно, получили слоты с 3D графикой. Такие автоматы имеют хорошую прорисовку, качественный объемный видеоряд и стереозвук. Все эти характеристики дают возможность полностью погрузится в магический мир казино. Сейчас в 95 % слотов есть режим автоигры, при котором нужно только настроить количество нужных спинов и прочие интересующие опции и играть без отрыва от монитора.

Понять насколько игроку подходит тот или иной продукт казино (Например Вулкан Гранд), можно войдя в тестовый режим. Здесь пользователь может потренироваться, узнать насколько удобно меню и насколько выгодна система выигрышных линий.

Можно ли обмануть казино?

Боимся вас разочаровать, но это маловероятно. Игровой софт разрабатывается не один десяток лет. Сорвать крупную сумму и обогатится конечно можно. Но здесь все зависит только от ее Величества Фотуны. Конечно, здравый смысл и острый ум игрока никто не отменял. Нужно рационально использовать свой банкролл и не терять голову. Понять какая игра подходит именно вам можно только опытным путем. Лучше будет испытать себя в нескольких играх, чтобы понять, что больше нравится и в какой игре вам больше везет.

Как выбрать игровой автомат

Зависит это от индивидуальных предпочтений, но несколько общих рекомендаций дать можно:

1. Стоит выбирать слот с максимальными выплатами.

2. Лучше выбирать автомат с приятной для вас тематикой, анимация и звукоряд не должны раздражать или отвлекать.

3. Принимайтесь за игру только если вам понятны все условия, система начислений и бонусов.

4. Прежде чем начать лучше протестировать игру в бесплатном режиме.

5. Сорвать большой куш можно выбирая автомат с прогрессивным джек-потом, но тут нужно соотносить свои финансовые возможности. Игра идет по максимальным ставкам.

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