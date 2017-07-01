Приметы, связанные с цветами

При помощи таких прекрасных природных даров как цветы мы можем выражать красоту того мира, который нас окружает. Цветы удивительны: они могут радовать всех своим цветением, но могут практически в миг умереть или выздороветь столь же стремительно. Наверное, именно поэтому с ними и связано так много поверий. Так как многие приметы своего подтверждения так и не получили по сегодняшний день, не стоит относиться к ним слишком серьезно, а потому можно спокойно выбрать понравившиеся цветы в каталоге и отправить их получателю в любую точку мира благодаря услуге международной доставки цветов — https://world.u-f-l.net.

Приметы для цветов комнатных

Вид таких растений может много рассказать о той атмосфере, что царит в доме: вполне логично, что там, где постоянно ссорятся и кричат друг на друга, а энергетика является очень тяжёлой, ни один цветочек не сможет адекватно расти. Цветы, украденные где-либо, хорошо растут и приживаются лучше на новом месте. Благодаря этой примете многие люди воруют у цветов черенки. Удача на работе и повышение ожидают того, кто поместит на своём столе для работы бамбук. Денежное дерево помогает приманить в дом финансовую стабильность. Фиалки приносят женские заболевания и несчастье а потому их не рекомендуется держать в доме молодым женщинам. Если цветок, который вам подарили, быстро засыхает, это значит, что он был подарен человеком без особой искренности или принял на себя негатив и болезни вас и ваших домочадцев. Возле телевизоров и компьютеров рекомендуется ставить кактус, так как он способен поглощать все излучения и вредную энергетику. Фикус до военных действий считался растением, которое приносит счастье в дом, однако после войны люди стали называть его цветком вдов. По поверьям мужчин из дома выгоняет именно плющ, хотя в некоторых краях он и считается символом семейного благополучия.

Другие распространенные приметы

Запрещается прятать в причёску свадебную невесте живые цветы, в особенности розы оттенка алого — сулит несчастье.

Если муж без особого повода подарил цветы — он изменил своей жене или попросту провинился. Однако может случиться и так что мужчина преподнес цветы как символ симпатии или любви.

Хранящиеся сухоцветы и цветы искусственные в доме для молодых женщин являются помехой к замужеству, а для женщин замужних — помехой ителем к зачатию.

Никогда не стоит дарить четное количество цветков.

Цветы желтого цвета ассоциируются с разлукой, а красные являются символом любви.

Похожесть каллов на искусственные цветы делает преподнесение их в дар плохой приметой, в особенности на свадьбу, так как это предвещает паре их неминуемый быстрый развод.

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