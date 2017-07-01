Вибираємо взуття для занять спортом. На що звернути увагу?

Популяризація занять спортом з кожним днем все більше і більше йде в маси. Багато компаній відкривають в офісних центрах тренажерні зали, ті, хто не має такої можливості, оплачують співробітникам абонементи; вітається корпоративний спорт, наприклад, гри в футбол чи хокей (в залежності від сезону); величезна кількість людей відвідує фітнес-клуби і отримує від цього справжнє задоволення.

Але мало просто зважитися почати займатися спортом! Важливо ще й підійти до цього питання з розумом. І один із найголовніших аспектів — це правильний вибір форми для занять спортом. Сьогодні ми детально поговоримо про таку складову екіпіровки як спортивне взуття. Його вибір в будь-якому спортивному магазині — просто величезний. Найрізноманітніші моделі, дизайн, колір… Щоб ви не розгубилися в усьому цьому різноманітті — скористайтеся нашими порадами!

Як підібрати правильне взуття для занять спортом

Правильний вибір взуття — це запорука того, що заняття спортом підуть на користь, а не нашкодять. Тому не потрібно гнатися за трендами, не потрібно дивитися на інших. Потрібно керуватися правилами.

Вибір взуття повинен залежати від виду спорту. Ви ж розумієте це, правда? Якщо ви йдете грати в теніс — вам потрібні тенісні туфлі, якщо в баскетбол — баскетбольне взуття, збираєтеся бігати – варто купити бігові кросівки, а для занять у спортзалі можемо порекомендувати Reebok classic купити в Києві для залу. Для кожного виду спорту є свій вид взуття. І якщо ви плануєте займатися декількома видами спорту, то оптимально для вас мати і кілька пар взуття.

Вибирайте взуття за розміром. У спорті як ніде важливо, щоб взуття щільно сиділо по нозі, в іншому випадку ви ризикуєте зіткнутися з такими неприємностями, як розтягування, вивихи і мозолі. Оптимальним буде вибирати взуття з запасом в 3-5 мм: при фізичному навантаженні нога трохи набрякає, збільшуючись в розмірі, так що «зайві» половина розміру дозволять вам відчувати себе навіть в кінці тренування.

Не робіть акцент на бренд. Так, звичайно, вам цілком можуть подобатися саме кросівки Adidas і ніякі інші. Але якщо вони вам не підходять — значить, доведеться переглянути свої переваги в брендах. Повірте, ваше здоров’я того варте.

Консультуйтеся. І не варто думати, ніби то вичерпну консультацію можна отримати тільки в офлайн-магазині. Навпаки. Роблячи замовлення в інтернет-магазині ви в будь-який зручний для вас час можете зателефонувати або написати, і у відповідь на своє звернення отримати вичерпну відповідь. Сьогодні всі хороші інтернет-магазини мають штат консультантів нітрохи не менше, ніж ті, які розташовані в торгових центрах. Тільки в першому випадку фахівець зосереджений виключно на вас, а в другому його може відвернути інший покупець, колега, необхідність щось підняти, повісити, принести зі складу …

Остання порада не відноситься до вибору, але не менш важлива: своєчасно міняйте взуття! Спортивне взуття, яким би якісним воно не було, не може служити вам вірою і правдою протягом десяти років. У кожній парі взуття є амортизуючий шар, а він має властивість руйнуватися через деякий час. Зовні все може виглядати без змін, але ваше тіло почне натякати, що щось йде не так. Згідно з дослідженнями, взуття потрібно замінювати після 600 (максимум!) кілометрів бігу і 60 (теж максимум!) годин гри в рухливі види спорту і занять фітнесом.

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