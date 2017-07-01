Який одяг варто брати на море — поради жінкам

Багато жінок заздалегідь знають, що вони будуть з собою брати і чемодан ближче до відпустки починає значно повніти, а потім і зовсім «розмножується» на кілька таких і парочку сумок. А як же інакше, якщо потрібно передбачити всі варіанти проведення часу в «теплих краях». А якщо піде дощ, чи похолодає, або трапиться незапланований конфуз, тому зайва шуба не завадить. Насправді найчастіше багато речей так і залишаються незатребуваними, але запасливі дами все одно підстрахують себе з усіх боків. Адже жінка повинна бути чудова і чарівна в будь-яких обставинах.

Підбір одягу — це найскладніше в зборі валізи. Адже туди хочеться всунути практично весь свій гардероб, оскільки переконуємо себе, що все може стати в нагоді. Насправді багато точно не стане в нагоді, а займати місце буде, тому вибираємо найнеобхідніше. Також варто докупити одяг якого не вистачає для комфортного відпочинку. Багато з речей можна купити в онлайн магазині одягу в Києві.

Найвдалішим рішенням стануть прості яскраві речі вільних силуетів, які виготовлені з натуральних тканин. Розраховуйте на всі обставини подорожі, оскільки, якщо це буде просто пасивний відпочинок на морі, то тут стануть актуальні вільні туніки, кілька купальників і легкі шльопанці. Але якщо Ви плануєте пройтися по екскурсіях, то варто подумати про практичне взуття, шорти, футболки. Любителям вечірок варто теж відповідно підбирати тематику нарядів.

Не забувайте про поєднання нарядів між собою, оскільки це допоможе кожен раз виглядати по-різному, використовуючи всього кілька речей. Купальник — це головний предмет для відпустки на узбережжі, тому потрібно взяти з собою мінімум два. Барвисте парео або туніка теж стануть корисні. Який відпочинок без парочки суконь для повсякденного носіння і вечірнього виходу. Ну і звичайно спідниці, шорти, топи, футболки повинні бути присутніми в валізі передбачливої жінки. Красиві капелюхи, окуляри і стильні аксесуари будуть ефектними і практичними прикрасами образу.

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