Вибираєте автомобіль? Відвідайте Автоцентр на Столичному

Якщо ви запланували купити новий автомобіль, вам слід звернутися за допомогою в «Автоцентр на Столичному», який вважається підрозділом корпорації «УкрАВТО». Вже більше десяти років автоцентр займає лідируючі позиції на авторинку з продажу, обслуговування авто. Це говорить про те, що тут можна складати будь-які угоди надійно, впевнено. Щоб дізнатися більше інформації про роботу та послуги автоцентру слід перейти на сайт http://avtocentr.com.ua/.

Купівля нового автомобіля в автоцентрі

Придбати хорошу машину в представленому автоцентрі можна таких марок, як OPEL, KIA, CHEVROLET, MASERATI, CHERY, ЗАЗ та інших. Крім цього можна також скористатися послугами сервісу, серед яких гарантійне і пост гарантійне обслуговування, підбір оригінальних запчастин, аксесуарів, встановлення додаткового обладнання, доукомплектування, тюнінг авто, проходження тест-драйву автомобіля що ви вподобали.

Послуги «Автоцентру на Столичному»

Автоцентр пропонує найбільш прийнятні умови кредитування, страхування. Прямо на сайті автоцентру кожен користувач може розрахувати сам кредитний платіж в кожному окремому випадку, а також дізнатися вартість страховки машини. Унікальна система TRADE-IN дозволяє кожному користувачеві без проблем обміняти своє старе авто на нове, доплативши при цьому різницю у вартості транспортних засобів.

Якщо користувач стає учасником програми лояльності, про яку можна дізнатися на офіційному сайті автоцентру, то він може отримати привабливу знижку на послуги сервісу, придбання запчастин і так далі. Для комфорту всіх користувачів в автоцентрі створена спеціальна кімната відпочинку, де можна почекати свою машину в комфортних, приємних умовах.

Найбільшим досягненням Автоцентру на Столичному вважається довіра, визнання клієнтів які скористалися послугами. Фахівці автоцентру працюють для своїх клієнтів, надаючи послуги на вищому рівні. Всі процеси налагоджені так, щоб оперативно і максимально швидко та професійно задовольняти потреби клієнта. Робіть вигідні покупки в Автоцентрі на Столичному, і ви дуже скоро станете власником новенького автомобіля!

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