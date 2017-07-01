Сучасний тренд: вибираємо прикраси під вечірній образ

Професійні майстри часто використовують флористичні природні мотиви в створенні сюжетних композицій із золота, платини і срібла. Подивимося в каталог ювелірного бутика (наприклад, інтернет-магазину В золоті) і спробуємо підібрати прикраси, що асоціюються з літніми настроями. Розкішні золоті кільця з фіанітамі, персні з рубінами, золоті сережки у вигляді бутонів квітів, срібні підвіски з перлами — для кожного з нас літній місяць виглядає по-своєму ошатним, а тому будь-яка з прикрас в точності передасть природу настрою!

Літо — час весіль, заручин і випускних вечорів, вступних іспитів. Цей фактор обумовлює популярність ювелірних прикрас, які обирають під святковий гардероб. Щоб же в тренді цього літа? Які вироби підкреслять досконалість вечірнього образу дівчини? Що вибирають влітку 2017 року для нареченої?

Романтика, загадковість і пристрасть: секрети ювелірної атрибутики

Коштовності (сережки, кольє, браслети, ланцюжки, підвіски) — «акцент» вечірнього образу. Отже, ювелірні вироби або біжутерію найчастіше купують вже після того, як визначаться з фасоном і забарвленням вечірньої сукні.

Однотонним, темним класичним тонам імпонують масивні прикраси з камінням, що додають гардеробу лиск, візуальний блиск. Для цієї ролі ідеальні рубіни, топази, агати. Поза конкуренцією — діаманти. Важливо, щоб наряд не містив декорування у вигляді пайеток або стразів, інакше естетика самородків загубиться.

Золоті та срібні прикраси з перлами — пріоритет наречених. Також кільця, підвіски, сережки з білими і рожевими перлами імпонують нарядам світлих, пастельних тонів будь-якої довжини. Під вироби з чорними перлинами, що прикрашають шию, вуха, пальці жінки, часто замовляють темне елегантне плаття з великою кількістю подібних гудзиків на спині і манжетах.

Прикраси з кольоровими каменями червоної, синьої, зеленої, жовтої гами, а також намиста, райдужну біжутерію вибирають під наряди з яскравих, повітряних тканин — фатину, шовку, мережива, гіпюру.

Золоті ланцюжки без підвісок виглядають лаконічно, а тому в вечірньому образі їм відведена роль епізодичних, але важливих аксесуарів, що підкреслюють вигини шиї, лінії грудей, блиск ішкіри.

Срібні сережки, кулони, браслети оригінально розкриваються в складності сюжетних сплетінь — а тому під вечірній дрес-код вибирайте масивні, монолітні вироби зі срібла, а також кулончики-знаки.

Біле золото — метал статусний, йому дозволено абсолютно все. У вечірньому травневому гардеробі нехай це буде елегантний ободок колечка, декоративна шпилька або краплі-пусети. Гарним доповненням до прикраси стане лакована сумочка-клатч з об’ємною пряжкою з білого металу.

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