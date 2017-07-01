Купуємо авіаквитки заздалегідь

У розпалі літо — період відпусток. І багато хто або вже купили путівки на запланований відпочинок, або збираються це зробити.

Купити квитки на літак можна навіть за півроку до вильоту. У таких випадках ви можете заощадити до 20% вартості квитка.

Однак, якщо ваша поїздка запланована на святкові дні, то квитки, навіть при покупці заздалегідь, будуть коштувати дорожче, ніж зазвичай, тому що на ці дати доводиться пік продажів.

Якщо ви плануєте летіти на святкові дати, краще купувати квиток за пару днів до свята, тоді підвищеної вартості не буде.

Бронювання квитків на літак заздалегідь має і свої мінуси. Наприклад, дешевий квиток в разі скасування поїздки повернути не вдасться.

Забронювати квиток або готель заздалегідь можна самостійно. Однак не менш вигідно звертатися в туристичне агентство.

Турагентства часто продають так звані турпакети. Багато туристів бронювати і викуповувати тур пакети починають ще взимку.

Раннє бронювання і повна оплата туру «консервує» загальну вартість пакета і гарантує незмінну вартість вашого відпочинку. В такому випадку вам не страшні ні підвищення курсу валют, ні підвищення вартості номера в літній сезон.

Якщо ж ви хочете самі спланувати свою подорож, не звертаючись в агентство, то на допомогу прийдуть сайти з добірками всіх наявних акцій і дешевих варіантів перельотів, для прикладу на сторінці http://www.flyuia.com/avia-ru/flights-from-Kiev-to-Amman.html можна вибрати необхідну дату вильоту та забронювати квиток.

Як заощадити

Щоб переліт обійшовся з мінімальними витратами, фахівці радять не планувати подорож в конкретну країну під конкретні дати. Найкраще спочатку знайти дешевий квиток і вже під нього планувати свою подорож.

Нещодавно на український ринок прийшли і авіакомпанії лоукостер. Це коли ви платите за мінімальний набір послуг і мінімальну вага багажу.

Такий варіант підходить тим, хто звик подорожувати без нічого. Однак такі квитки розкуповують дуже швидко, тому купувати їх краще заздалегідь, бажано за півроку.

Якщо ви заздалегідь можете сказати, чи вдасться взяти відпустку, чи відпустять вашу другу половину з роботи, і ваші плани не змінюються кілька разів на тиждень, то раннє бронювання — для вас.

Адже якщо розпланувати свій календар поїздок заздалегідь, квиток в одну сторону цілком реально купити за досить невелику суму. А якщо забронювати і викупити заздалегідь і туристичний пакет, то ви можете заощадити до 40% витрат на відпочинок.

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