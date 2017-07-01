Нужна ли справка для занятий спортом?

Планируете заняться спортом? Хотите записаться на спортивную секцию? Что же, подыскать подходящий вариант – ещё недостаточно. Прежде, чем вы решите, каким видом спорта вы будете заниматься, специалисты рекомендуют пройти стандартную процедуру медкомиссии, которая позволит объективно оценить состояние вашего здоровья. После того, как у вас на руках будет заключение врачей, справка в спортзал и справка из психоневрологического диспансера (http://spravkimedmsk.com/spravka-pnd/), вы сможете смело посещать тренировки, не опасаясь, что чрезмерные физические нагрузки смогут вам навредить.

К сожалению, нередко, именно игнорирование этой рекомендации приводит к тому, что спорт оказывается не во благо, и вместо пользы – приносит вред. Тогда как своевременное обращение к специалистам, прохождение медкомиссии, сделанная кардиограмма, общие анализы – всё это могло бы помочь в оценке состояния вашего здоровья.

Подобную процедуру можно порекомендовать пройти и детям, родители которых собираются отдавать их на спортивную секцию. Независимо от вида спорта, планируемых объемов нагрузок, предварительно нужно убедиться в том, что спорт не принесёт вреда неокрепшему организму ребёнка. Даже если внешне кажется, что ребёнок здоров, некоторые внутренние дисфункции организма могут являться серьёзным препятствием для начала занятий спортом. В случае же, если подобные рекомендации будут проигнорированы родителями, нагрузки могут усугубить дисфункции, и отклонения могут усугубиться.

Получить такую справку можно как в обыкновенной поликлинике, так и в частном медицинском центре, где есть необходимые специалисты. Если во втором случае справка может быть оформлена достаточно быстро, то в случае с государственной поликлиникой будьте готовы к тому, что на прохождение всех необходимых специалистов и выдачу справки уйдёт ни одна неделя.

Как правило, подобная справка имеет ограниченный срок действия. Этот момент также стоит учитывать. Поэтому, по истечению срока действия справки нужно быть готовым к тому, чтобы повторно пройти медицинскую комиссию и необходимые обследования специалистов, чтобы получить новую справку.

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