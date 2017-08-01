Уход за кожей вокруг глаз: ухаживаем правильно

Мы уже много знаем об уходе за кожей лица, но сегодня поговорим об уходе за кожей вокруг глаз, которая является очень нежной и чувствительной. Кожа вокруг глаз имеет аналогичную структуру, как и остальная кожа, но существенное отличие, это то, что у нее нет мышц и подкожного жира, что делает ее более уязвимой и поддается растяжению. Как можно легко заметить, именно этот участок кожи подвержен появлению самых первых морщинок.

Многие думают, что за кожей вокруг глаз нужно ухаживать после определенного возраста, но отметим, что проблему лучше предупредить, чем устранять, поэтому начинаем ухаживать за ней своевременно.

Как ухаживать за кожей вокруг глаз?

Основное правило – регулярность и увлажнение или регулярное увлажнение. Отметим, что кожа вокруг глазок очень тонкая и нежная, и не имеет подкожного жира, поэтому кожу нужно увлажнять, что поможет предупредить сухость, и в свою очередь, потерю упругости.

Начинать ухаживать за ней необходимо с юности, в этом возрасте кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Уже после 30 лет к увлажнению стоит добавить использование средств, таких как, крем под глаза, в состав которого входит коллаген.

Не забывайте, что не стоит перегружать этот участок, выбирайте крема, гели легкой текстуры и обязательно на натуральной основе.

Вообще вся имеющаяся у вас косметика априори должна иметь растительные ингредиенты. Ведь по-другому не может быть. Поэтому при выборе косметических средств уделите минутку и прочитайте состав и, конечно же, назначение. В 20 лет вам не нужна косметика для увядающей кожи, и наоборот, используя молодежную серию в возрасте, просто не будет нужного эффекта.

Если же вы видите в составе парабены, минеральные масла, красители и силиконы, то никакого толку от нее не будет, скорее наоборот, такие косметические средства могут только нанести вред и без того уязвимой коже.

Специальное средство

Также стоит выделить, что для снятия макияжа с кожи вокруг глаз нужно использовать специальную жидкость. То есть, просто средство для снятия макияжа с кожи лица категорически нельзя использовать для чувствительной кожи вокруг век.

Это связано с тем, что просто средство для снятия макияжа, скорее всего, обладает подсушивающим эффектом, чтобы подсушить жировые выделения кожи лица. А так как в коже вокруг глаз нет выделений априори, то используя такое средство, вы лишь нанесете вред.

То есть для снятия декоративной косметики вокруг глаз используйте только специальное средство.

Как наносить средство вокруг глаз?

Многие отмечают что, используя такое средство, глаза отекают. Это связано с тем, крем просто неправильно наносится. Крем нужно распределять по глазничным косточкам, а не как многие считают, на верхнее веко или на кожу под глазами. Исключением может стать тот, случай, если в инструкции указано, что средство наносить именно на эти места.

Ухаживайте за собой правильно и будьте прекрасными независимо от возраста!

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