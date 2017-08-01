Нужно ли ставить памятник?

Потеря близкого человека – серьёзное испытание. На семью усопшего наваливается столько хлопот. Организация похорон, поминок, ритуальные 9 и 40 дней… Соблюдение этих традиций позволяет отдать дань уважения умершему. Спустя же время, когда на могиле земля устоится, многие решают поставить памятник. И вот тут возникает вопрос. Покупать готовый мемориал? Однако, он не может отобразить ваши индивидуальные предпочтения. Не всегда его размеры, цвет, форма вас устраивают. Оптимальным вариантом, по мнению специалистов, будет заказывать памятник на заказ. При этом, если постараться, то можно отыскать специалистов, предлагающих изготовление памятников из качественного материала и по доступной цене. При этом, к каждому из памятников в процессе работ проявляется индивидуальный подход. В итоге готовый памятник не будет выглядеть однотипно, стандартно и не будет похожим на сотни других. В нём будет чувствоваться своя индивидуальность и особенность. И с первого взгляда на него будет понятно, что родственники выбирали памятник с душой. Для них было важно в выборе памятника угодить усопшему, а не просто формально подойти к оформлению места захоронения.

Специалисты уверенны, хороший памятник, из качественного гранита, будет не только красиво и благородно смотреться, но и сможет стоять в течение ни одного десятка лет. Это очень важно. Особенно, если родственники усопшего планируют в скором времени отъезд, и не смогут поддерживать памятник в надлежащем виде. Нет ничего печальнее вида разрушающихся памятников. Они, как символ того, что память об усопших предаётся забвению. Но такое часто случается, когда их изготавливают из дешевых материалов.

Нужно ли ставить красивый и большой памятник на могиле близкого человека? Каждый решает для себя сам. Прямых указаний от похоронных служб по этому поводу нет. Однако, если относиться к памятнику не просто как к формальности, а как к выражению почтения, то вопрос закрывается сам собой. В этом случае вполне объяснимо желание заказать самый лучший и красивый памятник на заказ.

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