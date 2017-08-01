Как выбрать памятник для близкого человека?

После похорон близкого человека его родственники ещё долго приходят в себя. Необходимо привыкнуть к тому, что человека больше нет. Пережить боль утраты помогают в определенной степени хлопоты, связанные с обустройством места захоронения, выбором памятники. Уделяя всему этому своё внимание, решая эти вопросы, близкие заново учатся жизнь

Нередко, когда заходит речь о том, какие же памятники выбрать для установки на кладбище, близкие покойного стараются выбрать самый красивый и лучший вариант. Для них он становится олицетворением памяти о покойном. Им легче приходить на могилу, когда там есть памятник, фото, табличка. Более того, общество считает, что именно выбором памятника близкие демонстрируют то, как дорог был им покойный.

Сегодня на рынке в области категорий памятников, надгробных плит, достаточно много предложений. Они отличаются ценой, материалом изготовления, формой, цветом. Довольно часто бывает сложно выбрать что-то из этого большого ассортимента.

В случае, если выбор не кажется простой задачей, конечно же, лучше проконсультироваться по этому вопросу со специалистами. Они расскажут, что большая разница в цене во многом зависит от материала памятников. Изготовленные из искусственного камня и полимеров памятники, стоят в разы дешевле натуральных гранитных и мраморных. Хотя по внешнему виду не специалист не сможет их отличить. Однако, со временем, когда памятник простоит на могиле некоторое время, разница в материалах обязательно себя проявит. Если гранитный и мраморный памятники будут стоять и не бояться ветра, солнца, холода и морозов. То вот, полимерные могут начать крошиться, треснуть. В итоге, вначале сэкономив на приобретении натурального качественного памятника, семья усопшего будет вынуждена повторно заказывать теперь уже натуральный памятник. Это лишние расходы, нервные переживания, трата времени.

Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит изначально собрать максимум информации о предлагаемых вариантах памятников, и только после этого, изучив их особенности, делать выбор в пользу качества и надежности.

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